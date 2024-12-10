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打經典賽資格賽 拿12強班底大改版

2024/12/10 05:30

打經典賽資格賽 拿12強班底大改版明年2月的經典賽資格賽，台灣隊「教練團」可望維持12強的冠軍班底，總教練仍由曾豪駒擔任。
（資料照）

冠軍教練團大致維持不變

林岳平將續任經典賽資格賽台灣隊投教，獅隊考慮在春訓期間找代理總教練。（記者林正堃攝）林岳平將續任經典賽資格賽台灣隊投教，獅隊考慮在春訓期間找代理總教練。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰、徐正揚、吳清正／台北報導〕第3屆世界12強棒球賽奪冠雖已過半個月，全台灣仍沉浸在奪得史上最佳成績的喜悅中，中職卻快速切換到經典賽資格賽的備戰模式，明天（11日）早上11點將召開第1次選訓會議，通過35人球員名單雖不會對外公告，預期與12強賽的陣容會有大幅變動。

經典賽資格賽Ａ組將於明年2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，取分組前2名晉級2026年的預賽，台灣隊教練團維持12強賽的班底，總教練仍由曾豪駒擔任，日前他曾表示，資格賽的陣容會與12強賽不同，12強賽國手若有意願參加，將由教練團與選訓委員做最後評估。

古林、徐若熙有機會先發

統一獅總教練林岳平昨天也明確表示，願續任經典賽資格賽台灣隊投手教練，高志綱也會擔任首席教練。林岳平表示，由於他和高志綱都獲得統一球團同意續任台灣隊教練，考慮在獅隊春訓期間找代理總教練，來整合春訓的訓練和比賽事宜。「高餅」和曾豪駒再組台灣隊鐵三角，再加上牛棚教練王建民也點頭，冠軍教練團依舊強大。

張育成可望擔任攻擊中心

中職球員部分，大名單以12強賽為基礎已經提出，組隊方向是讓12強賽成員好好休息，最受矚目的是古林睿煬、徐若熙兩位新世代本土強投，很有機會首次攜手扛起國家隊前兩號先發，「國防部長」張育成也可望繼去年經典賽後再次擔任攻擊中心。

旅外球員方面，林昱珉雖不會續戰資格賽，礙於傷勢、關機等因素婉拒12強賽的鄭宗哲、陳柏毓、李灝宇、林振瑋等人都有機會納入，中職會長蔡其昌也與具有台灣血緣的大聯盟球員卡洛爾、費爾柴德保持聯繫，若邀請參加會以2026年經典賽正賽為主，費爾柴德的意願相對較高。

台灣與西班牙、南非、尼加拉瓜同在Ａ組，情蒐小組於12強賽結束後稍事休息隨即展開作業，就目前掌握的資料，最大勁敵是多位球員具有大聯盟資歷的西班牙，由於同組3隊有2隊會先在日本集訓約兩週並打熱身賽，屆時情蒐小組會採任務編組前往日本就近觀察。

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