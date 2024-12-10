台東縣台彩威力盃封王 隊史第4冠

台東縣奪下第12屆花蓮台彩威力盃冠軍。（記者倪婉君攝）

擊敗桃園市 抱回百萬獎金

台東縣投手黃品澤（中）同時拿下冠軍戰勝投和MVP，賽後和旅日的大哥黃錦豪（右），以及紅葉國小老師黃云伶合影。 （記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨圓滿落幕，由台東縣在冠軍戰以2：1擊敗桃園市封王，抱回100萬獎金和隊史第4座威力盃冠軍，而在冠軍戰以71球投完4局只失1分的黃品澤奪下勝投，且成為本屆最有價值球員。

第12屆台彩威力盃少棒賽獎勵名單

台灣彩券公司董事長黃志宜昨在閉幕典禮致詞強調，不要忘了當初捐款1.2億的善心人士推動威力盃一連舉辦20屆，不但持續幫助國家少棒打下基礎，未來若有機會成為職棒甚至大聯盟選手，也是「威力叔叔」的期許。黃志宜並對台下1至4名的台東縣、桃園市、台北市和花蓮紅隊球員進行機會教育，「小朋友，我在講話的時候，可不可以先把嘴巴閉起來，我想這是在球場上的禮儀。」

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4局失1分勝投 黃品澤奪MVP

昨先由台北市和花蓮紅進行季軍戰，雙方戰至突破僵局制第7局才以5：4分出勝負，台北市雖未敲出安打，但靠對方守備失誤奪下兩分，而7局下花蓮紅追回1分，但4棒潘柏君在兩出局滿壘時遭到三振。地主花蓮縣在威力盃最佳名次是第3，總教練楊振國認為未能突破是小朋友過度緊張，但在面對往後賽事也知道須修正的缺失，而台北市雖未能完成連霸，但後援2.2局無失分的陳啟盛受到教練團肯定。

台東縣靠黃品澤和邱語恩兩投聯手僅讓桃園市敲出3安得1分，領隊方穎豐認為兩名投手的節奏變化上讓對手掌控有困難。桃園市雖未能挑戰第7冠，但總教練唐安仍肯定完投5局失2分的先發投手黃偉捷，也認為這次每位球員都表現不錯，場上場下都互相輔助。

台東縣和桃園市合計抱回威力盃10座冠軍，另兩冠由台中市和台北市各拿1座。

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