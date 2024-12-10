UBA》健行搶冠來真的 7連勝追上政大

徐宏瑋昨進帳生涯次高18分，助健行科大拿下7連勝。 （大專體總提供）

〔記者盧養宣／高雄報導〕健行科大昨在UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段以78：67力退虎尾科大，收下完美7連勝，追平第一階段的衛冕軍政治大學，也為19日開打的下階段主場四連戰更添信心。

健行在106、111學年度第二階段造訪義守大學體育館都在6連勝後吞敗，首度帶著7勝離開高雄。主帥劉孟竹表示，並未設定球隊需要幾連勝，重要的是球員確實執行策略，這樣贏球機率自然也會高。劉孟竹指出，此役仍暴露不少球隊問題，包括在卡位籃板上還需要加強，進攻上處理球也不夠成熟，都是必須再看影片修正之處。

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健行隊長劉丞勳昨外線10投5中，貢獻全隊最高21分，連續6場至少拿20分，以場均23.1分暫居大會得分王，持續為投身職籃做準備。大四後衛徐宏瑋進帳生涯次高18分，另有7籃板、2抄截。

徐宏瑋5日對決地主義守飆出生涯新高20分，大四這年的成長有目共睹，他認為，過去打得太保守，現在機會來了就懂得果斷出手，得分拉高後也就更有信心。

徐宏瑋在109學年度曾與劉丞勳、蔡宸綱攜手幫助泰山高中勇奪隊史HBL首冠，當時他更風光摘下冠軍賽MVP，這次也希望在大四這年與多年戰友劉丞勳攜手為大學生涯畫下完美句點。

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