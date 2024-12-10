UBA》台灣籃球夢 大馬外籍生坦言不易

萬能科大陣中的黃勇量（持球者），是來自馬來西亞的外籍生。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／高雄報導〕萬能科大上季在UBA二級拿下季軍，本季重返一級舞台，本屆兩位外籍生都來自馬來西亞，分別是大四前鋒黃勇量以及新生麥芽，兩人跨海築夢，希望在籃球環境更蓬勃的台灣精進球技、兼顧學業，找到自己的一片天。

萬能科大190公分高的外籍生麥芽，來台邁入第4年。（記者盧養宣攝）

萬能昨以66：67在延長賽不敵中原大學，預賽階段苦吞7連敗尚未開胡，黃勇量攻下全隊最佳13分、11籃板，賽後沮喪心情全寫在臉上。黃勇量指出，升上大四後還在適應領袖角色，「沒有帶隊的經驗，找不到方向。」

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黃勇量從HBL認識台灣籃球，當年在家鄉看著林彥廷、高錦瑋在107學年度率領能仁家商封王，至今記憶猶新。他15歲才正式接觸籃球訓練，高中畢業後來台，至於經歷UBA洗禮後的下一步，他尚未有定案。以黃勇量的條件，要進入台灣職籃並不容易，他不諱言，羨慕台灣球員有更好的環境與機會。

190公分的中鋒麥芽畢業自永平工商，來台邁入第4年，預賽至今出賽4場，場均2.5分、3.5籃板，他透露，由於叔叔曾是籃球國手，7歲時踏上這條路，上週三接獲家人通知叔叔近日驟逝，已三年沒回家的他強忍悲痛，繼續在場上奮戰。

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