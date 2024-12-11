不只朱育賢還要陳子豪 味全想吃雙拼套餐

味全龍開出4年約、月均薪逾85萬搶下朱育賢，將和吉力吉撈・鞏冠共築左右重砲連線。（資料照）

〔記者龔乃玠、林宥辰／台北報導〕今年錯失連霸的味全龍，休季鐵了心強化打線，昨天跟世界12強冠軍一壘手朱育賢達成4年合約共識，且補強工程尚未落幕，目光再鎖定另一門重砲陳子豪，假如「雙喜臨門」再加洋砲，龍隊出動運鈔車，不惜砸下一億台幣，打造明年「黃金」打線，矢言拚回台灣大賽冠軍。

中職自由市場F4成績

4年約搶下朱哥 月均薪逾85萬

龍隊昨跟朱育賢達成共識，推估是一紙4年、月薪略高於85萬的大型合約，連同轉隊費、激勵獎金，總成本可望超過5000萬，而「朱哥」的球衣從酒紅色變「味全紅」，將為龍隊打線注入一劑強心針。

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打造「左右門神」重砲

剛滿33歲的朱育賢內外野都能守，長打穩定輸出，抬高市場價值，在中職累積169轟，史上左打僅次於林益全的210轟、張志豪的179轟，將跟同為12強冠軍班底的吉力吉撈・鞏冠合體，組成聯盟最恐怖的「左右門神」。

朱育賢今年月薪75萬，如今為熱絡的自由市場打響第1砲，卻只是味全補強計畫的一環，在多隊競逐的「陳子豪爭奪戰」，龍隊也扮演具有競爭力的角逐者，不無可能一網打盡。而陳子豪團隊近日將會跟富邦悍將、中信兄弟再碰面，預料談完不久後就會進入開獎階段。

備億元銀彈補強 鎖定台灣大賽冠軍

味全備妥億元銀彈希望找來朱育賢和陳子豪，不難窺見欲重返A段班的決心，今年龍隊團隊打擊率僅2成56，長打率0.353都排名聯盟倒數第2名，只有富邦悍將比他們更慘，其中一壘位置團隊打擊率2成53、上壘率2成97，都是聯盟墊底，外野打擊更是低迷，整季僅敲6發全壘打，遠遠輸給其他5隊，如今先確保內外兼修的朱育賢，如同吞下戰力大補丸。

龍隊的打擊補強計畫多管齊下，除了從自由市場找人，由於伍鐸明年正式獲得本土球員資格，等同於空出1位洋將名額，龍隊正持續物色合適洋砲。

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