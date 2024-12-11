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富邦U18青棒賽》王建民授秘招 鄭品紳完投勝

2024/12/11 05:30

高雄市先發投手鄭品紳，投出7局只失1分的無四死球完投勝。（記者林正堃攝）高雄市先發投手鄭品紳，投出7局只失1分的無四死球完投勝。（記者林正堃攝）

7局無四死失1分

〔記者吳清正／台北報導〕高雄市鄭品紳投出7局只失1分的無四死球完投勝，打線第7局攻下2分逆轉戰局，2：1力克台南市，晉級新北富邦青棒賽複賽。

鄭品紳週日對嘉義縣先發4局無失分，只休1天再度先發威力不減，只用74球就投完7局，被擊出4支安打，投出4次三振，沒有任何保送。

台南市沈品辰和鄭品紳演出投手大戰，前5局0：0僵持不下，6局下台南市率先上場的林品浩安打，觸擊推進後，顏佳恩適時安打先馳得點。高雄市前6局只擊出4支安打，7局上曾睿恩率先擊出二壘打，台南市以張豪幸入替沈品辰，一上場投出觸身球，許峰碩觸擊造成張豪幸暴傳一壘，高雄市跑回追平分，再用雙殺打換回超前分。

高雄市總教練洪榮宏表示，以前鄭品紳常常投完3局就沒力了，昨天投到第7局球速還有140公里，續航力進步很多。鄭品紳則表示，上週在NIKE青棒訓練營接受王建民和陳柏毓指導，效果馬上展現出來，尤其是王建民帶給他投球後不冰敷的新觀念，讓他只休1天再度先發，還能完投7局。

「不冰敷」新觀念

hold住球速

鄭品紳表示，一直認為投完球就是要冰敷，但是王建民在訓練營告訴大家，投球完不冰敷的話，再借助一些輔助運動，可以讓手臂血液更快回流，反而比較不會酸痛，因此週日賽後就沒有冰敷，再吃高蛋白補充營養，果然恢復得更快。

鄭品紳高一最快球速141公里，高二提升到144公里，訓練營的模擬比賽更測到148公里。鄭品紳表示，昨天最快也是144公里，對148公里半信半疑，但是不管真或假，高三之前的目標是150公里。

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