經典賽資格賽大名單 潘傑楷、郭俊麟自認不會上榜

潘傑楷（後排左）、郭俊麟（後排右）出席兆豐銀行迷你棒球公益捐贈記者會。（勁力行銷提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕12強賽國手潘傑楷、郭俊麟昨受邀出席兆豐銀行迷你棒球公益捐贈儀式，面對奪冠返台後行程滿檔各有不同體會，對於中職今天召開經典賽資格賽選訓會議並提出35人名單，兩人的續戰意願也有不同，卻都不認為會被納入名單。

潘傑楷指出，原本休賽季要回歸家庭，12強賽後卻被活動塞滿，高曝光度與人氣飆漲也讓他很不習慣，因為女兒剛出生，有時間就回家幫忙分攤，最近都把台北、台南當一日生活圈，「本來設定接2週的活動，目前已經到了尾聲，接下來準備要訓練了。」

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潘帥指傷未癒

若入選就再戰

潘傑楷表示，如果入選資格賽當然想參加，但他應該不會在名單內，畢竟左手小指脫臼的傷還沒好，雖然不嚴重但恢復比預期慢，還是需要多休息，「以為回來兩週就能復原，現在還是在腫脹的狀態，就算想打資格賽，怕對球隊造成負擔，但一定來得及趕上春訓。」

郭俊麟想把機會讓給年輕人

郭俊麟於12強賽後留在日本旅遊，他指出，前段時間都在國外，回到台灣才沒幾天，因為沒有參與到，所以焦點比較少，12強賽後他就表達「可能是最後1次披國家隊戰袍」，自認已經沒辦法像年輕人那樣主宰局面，「還是專注在明年球季，接下來的國際賽交給學弟就好。」

潘傑楷、郭俊麟昨在儀式上分別與小選手們傳接球、揮棒，還送上「Team Taiwan」毛巾做為禮物，由於兩人同屬兆豐銀行有廣告贊助的統一獅隊，兆豐銀行董事長董瑞斌特地拜託兩人：「不要再輸給中信了，拜託你們明年一定要贏。」

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