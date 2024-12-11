陳子豪挑戰史上最大「複」翁

自由市場搶人大戰戲碼未落幕，據悉味全繼網羅朱育賢後，也瞄準陳子豪。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕2屆全壘打王、2019年年度MVP，「酒窩大砲」朱育賢確定離開待了9年的樂天桃猿，新東家味全龍最快今天對外公告。年輕3歲多的陳子豪瞬間成為最熱門的自由球員，能否一舉打破複數年合約最長年限、總值等兩項中職紀錄，近日將有明確答案。

複數年約年限、總值 有機會締紀錄

2013年首屆高中生選秀出身的陳子豪，29歲就累積12季、1040場出賽，生涯打擊率2成88、131轟。2022年，前東家中信兄弟先和他簽下3年約，避免他投身自由市場，今年月薪60萬。季後合約走完，首度投身自由市場試水溫。

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中職自從自由球員制度設立後，合約年限最長紀錄是2016年球季開打前，從Lamigo桃猿隊（現樂天桃猿）轉隊到中信兄弟的林智勝，當時簽下3年3600萬、每年300萬激勵獎金，合約總值共4500萬的新合約，事隔9年，大巨蛋時代來臨，朱育賢跳槽味全龍之後的新合約將挑戰這項紀錄。

若不計球員加教練約，中職最長複數年合約為王維中2020年季中選秀後加盟味全龍時，簽下的5年3個月合約，其他原球隊續約案例中，複數年約最多都是5年。無論最終是否留隊，陳子豪靠著自己當打之年和成績，爭取具指標意義的史上最長約，有機會落在6年。一旦成真，合約總值成為史上第一，將值得期待。據傳，連同補強腳步未停歇的味全龍、重要戰力離隊的樂天桃猿，至少5隊先後接觸陳子豪。

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