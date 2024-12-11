麟洋配畢業戰 年終賽今開打

李洋（左）、王齊麟（右）「麟洋配」將在年終賽演出「最後一舞」。（資料照）

李洋「老師模式」︰靠王齊麟支援

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024年世界羽聯年終總決賽今天點燃戰火，兩屆奧運金牌組合「麟洋配」李洋／王齊麟首戰將交手隊友李哲輝／楊博軒，至於男單周天成、混雙楊博軒／胡綾芳也會出賽。

李洋／王齊麟在巴黎奧運奪金後，並打完9月台北公開賽後就分道揚鑣，但他們是奧運金牌，所以早就獲得年終賽門票，兩人曾摘下2020年的年終賽冠軍，也是合拍後首座大賽冠軍，如今有機會在同場比賽為合拍劃下句點，自然不想放棄。

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王齊麟回憶從2018年底決定合作後，和李洋共征戰85場國際賽，即使期間出現不少摩擦，但留下更多的是珍貴回憶，尤其跟李洋搭配就有種「熟悉感」。他開玩笑表示，「如果可以，我真希望李洋能繼續打，一起再拚下屆奧運。」只是李洋早就把生涯規劃排好，選擇急流勇退，專注在國立體大任教，當然也沒有復出的念頭。

李洋／王齊麟「最後一舞」同組對手除了李哲輝／楊博軒，還有丹麥頭號種子阿斯特魯普／拉斯姆森、大馬組合吳世飛／伊祖丁，取分組前2名晉級4強。麟洋配久未合作，即使默契依舊，但李洋坦言，近期是有進行自主訓練，但強度無法跟選手時期比，上場就會拚盡全力但不要受傷，也要靠王齊麟支援。

周天成5度參賽 將對大馬李梓嘉

男單方面，世界排名第9的周天成生涯5度參賽，最佳成績是2020年4強，首戰對手是世界排名第8馬來西亞名將李梓嘉，雙方10度碰頭各獲5勝，至於混雙世界排名14的楊博軒／胡綾芳將遭遇香港鄧俊文／謝影雪，楊胡配過去4次交手未有贏球紀錄。

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