陳傑憲不累 明年2月Hold大巨蛋

「新國民英雄」陳傑憲珍惜成為國手的機會，成為唯一列入經典賽資格賽35人名單的12強冠軍成員。（資料照）

經典賽資格賽 12強成員唯一續攤

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣隊長陳傑憲真的沒有極限！從去年3月WBC經典賽、11月亞冠賽到上月世界12強賽無役不與，在12強風光奪冠後，明年2月經典賽資格賽他表達強烈參賽意願，成為唯一列入資格賽35人名單的12強冠軍成員，密集征戰國際賽陳傑憲卻不喊累，「因為從小到大成為國手一直是我的夢想。」

10年前U21世界盃台灣隊奪冠，陳傑憲是陣中主戰游擊手，隔年亞錦賽拿到亞軍，2016年季中加盟統一獅，因游擊守備頻出狀況而移防外野，2019年季初他挨觸身球造成右手小指骨折動刀整季報銷，錯過上一屆12強賽，疫情期間，奧運資格賽台灣放棄舉辦後又缺賽，讓一心為國效力的陳傑憲相當惋惜。

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經典賽資格賽明年2月下旬將在大巨蛋開打，取2隊晉級。（資料照）

解封後，陳傑憲去年經典賽終於再披國家隊戰袍，繳出3成57打擊率，同年底以年輕球員征戰的亞冠賽，29歲的陳傑憲以外卡球員受邀，被賦予台灣隊長，最終並入選全明星隊最佳指定打擊。

今年12強陳傑憲續任台灣隊長，預賽首戰南韓，第2局轟出關鍵2分砲，冠軍戰對日本第5局再敲出價值連城的3分彈，成為台灣登上世界之巔的關鍵要角，賽會累計24打數狂敲15安，打擊率高達6成25，榮獲大會MVP、打擊王、最佳防守球員並入選全明星隊最佳外野手，「四爺」成為新一代國民英雄。

陳傑憲近年國際賽打擊成績

「珍惜每次當國手機會」 2年4度TeamTaiwan

台灣隊28名12強冠軍國手僅陳傑憲入列WBC資格賽，總教練曾豪駒解釋，「原本希望傑憲能休息，但他表達高度參賽意願，傑憲在12強賽好表現和對球隊重要性有目共睹，對團隊有很好的渲染力，希望資格賽能延續這股氣勢，前進2026年會內賽。」

從U21世界冠軍到12強世界冠軍，陳傑憲穿上國家隊戰袍正好滿10年，這兩年職棒賽季、台灣大賽和國際賽幾乎無縫接軌，他宛如鐵人般密集應戰，也不願缺席明年WBC資格賽，2年內4度加入Team Taiwan，為國征戰。陳傑憲說：「我很珍惜每一次成為國手的機會，這是從小的夢想，對資格賽一直表達高度參賽意願，很感謝教練團認可我的價值。」

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