做伙卡位WBC 35人意願高

鄭宗哲（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕備戰明年2月WBC經典賽資格賽，中職昨召開選訓會議並提出不對外公布的35人名單，至少有12名旅外好手，教練團主要成員全數續任，28名12強冠軍國手僅台灣隊長陳傑憲入列，陣容大翻新，預計明年1月底公布28人正式名單。

曾豪駒繼續率領台灣隊爭取經典賽門票。（記者羅志朋攝）

旅外至少12人

戰力不輸12強版本

WBC資格賽35人名單包括20名投手、3名捕手、7名內野手和5名外野手，徐若熙、張育成、陳柏毓、林振瑋、鄭宗哲都可望入列，戰力不遜於12強，台灣隊總教練曾豪駒強調，35人名單只是暫定，會再觀察其他球員狀況，也可能納入名單外的好手。

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12強冠軍隊暫「封存」，組成「新．台灣隊」迎戰WBC資格賽，曾豪駒解釋，原本就規劃另一批球員打資格賽，畢竟從職棒開季到12強結束，球員關機比過去來得晚，藉由資格賽全新陣容讓台灣棒球人才庫更擴張，未來組成更好的國家隊。

曾豪駒指出，遴選35人名單首重球員意願，詢問過都有非常高的參賽意願，今年他們也繳出不錯成績，旅外球員要看所屬球團是否放行，會請聯盟持續追蹤。

WBC資格賽台灣與尼加拉瓜、西班牙、南非同分組，明年2月21至25日在大巨蛋進行，取2隊晉級，分組第一直接晉級2026年3月WBC會內賽，2、3名再打一場，贏家取得另一張門票；由於資格賽參賽身分認定相當寬鬆，3支外隊應該都會有在美職體系的球員加入，只是徵召人數多寡不定。曾豪駒說，「每隊都有一定實力，不能輕敵，12強台灣奪冠，各隊對戰一定會提高警覺，責任愈來愈重，還是把自己備戰好。」

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