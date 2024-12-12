晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

做伙卡位WBC 35人意願高

2024/12/12 05:30

鄭宗哲（資料照）鄭宗哲（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕備戰明年2月WBC經典賽資格賽，中職昨召開選訓會議並提出不對外公布的35人名單，至少有12名旅外好手，教練團主要成員全數續任，28名12強冠軍國手僅台灣隊長陳傑憲入列，陣容大翻新，預計明年1月底公布28人正式名單。

曾豪駒繼續率領台灣隊爭取經典賽門票。（記者羅志朋攝）曾豪駒繼續率領台灣隊爭取經典賽門票。（記者羅志朋攝）

旅外至少12人

戰力不輸12強版本

WBC資格賽35人名單包括20名投手、3名捕手、7名內野手和5名外野手，徐若熙、張育成、陳柏毓、林振瑋、鄭宗哲都可望入列，戰力不遜於12強，台灣隊總教練曾豪駒強調，35人名單只是暫定，會再觀察其他球員狀況，也可能納入名單外的好手。

12強冠軍隊暫「封存」，組成「新．台灣隊」迎戰WBC資格賽，曾豪駒解釋，原本就規劃另一批球員打資格賽，畢竟從職棒開季到12強結束，球員關機比過去來得晚，藉由資格賽全新陣容讓台灣棒球人才庫更擴張，未來組成更好的國家隊。

曾豪駒指出，遴選35人名單首重球員意願，詢問過都有非常高的參賽意願，今年他們也繳出不錯成績，旅外球員要看所屬球團是否放行，會請聯盟持續追蹤。

WBC資格賽台灣與尼加拉瓜、西班牙、南非同分組，明年2月21至25日在大巨蛋進行，取2隊晉級，分組第一直接晉級2026年3月WBC會內賽，2、3名再打一場，贏家取得另一張門票；由於資格賽參賽身分認定相當寬鬆，3支外隊應該都會有在美職體系的球員加入，只是徵召人數多寡不定。曾豪駒說，「每隊都有一定實力，不能輕敵，12強台灣奪冠，各隊對戰一定會提高警覺，責任愈來愈重，還是把自己備戰好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中