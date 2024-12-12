李承洲技壓日本 高調告白黃恩賜

花蓮縣隊李承洲7局完封日本神奈川隊，率隊晉級。（記者林正堃攝）

無四死球完封勝 花縣晉級

〔記者吳清正／台北報導〕花蓮縣高一投手李承洲投出無四死球完封勝，1：0力克日本神奈川，帶領球隊晉級新北富邦青棒賽複賽。

李承洲上一場對南投縣先發6.1局無失分，昨天用90球完投7局，只被擊出4支安打，投出6次三振，已經連續13.1局無失分。

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花蓮縣曾翊祐在第2局2出局後擊出全隊首安，再靠著神奈川三壘手連續2次失誤，跑回寶貴的1分。花蓮縣總教練劉義傳表示，李承洲的表現沒話說，守備上沒有任何失誤是贏球的另一個關鍵。

劉義傳表示，李承洲最大的優點是控球，很少會投出保送，直球均速133公里左右，現在才高一，有很大的成長空間，只要保持對棒球的熱情，未來發展值得期待。

李承洲最滿意的也是控球，不過，他也表示，有一些變化球沒有投進設定的位置，浪費不少球數，變化球的控制能力要再加強，現在最快球速137公里，高二之前希望能突破140公里。

李承洲是中信兄弟球迷，最喜歡黃恩賜。李承洲表示，沒想到有一天會成為黃恩賜的玉里高中學弟，台東卑南國中時期容易緊張，投球表現並不好，當時教練建議他選擇就讀玉里，比較有上場的機會，來到玉里之後，吳佳榮教練也告訴他，舞台是你的，就看你能不能把握，經過大家的鼓勵，心臟變得比較大顆。

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