新北藍3連勝 楊曜丞催速有內情

新北藍投手楊曜丞昨最快球速144公里。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕尋求新北富邦青棒賽創辦起7連霸的新北藍，預賽最後一戰意外遭到南投縣頑抗，從領先5分被追到只差2分，以6：4小勝，驚險拿下3連勝。

預賽昨天結束，晉級12強的球隊包括新北藍、南韓首爾、台中市、高雄市、澳洲昆士蘭、新竹市、彰化縣、嘉義縣、雲林縣、台東縣、南韓京畿道和花蓮縣，今天起展開一戰決生死的單敗淘汰賽。

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新北藍前3局就擊出7支安打，每局各拿下2分，以6：1領先，南投縣第6局連續6支安打攻下3分。

國中就投出146公里球速的新北藍小高一楊曜丞先發4局只失1分，但是對最快球速只有144公里非常不滿意。對於特別在意球速，楊曜丞直言：「不想輸給今年U15世界盃隊友劉任右。」

楊曜丞表示，劉任右應該是同年齡最強投手，沒有人不知道他，自己也一直把他當成目標，當時兩人都是先發投手，眼看劉任右越投越快，激起他的競爭心，就在對戰劉任右打擊時投出146公里，後來一起打U15世界盃，和目前就讀平鎮的劉任右約定明年再一起打U18世界盃，希望保持身體健康，達成這個約定。

新北藍總教練鄭志強表示，楊曜丞才高一，擔心他的身體強度跟不上，容易受傷，希望他不要光想著催球速，投球要更小心。

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