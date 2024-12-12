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TPBL》身負國王烙印 夢想家主場5連勝

2024/12/12 05:30

TPBL》身負國王烙印 夢想家主場5連勝特攻洋將克力斯（中）遭包夾，仍繳出全場最高19分及10籃板。
（TPBL提供）

前一戰慘敗學教訓

TPBL》身負國王烙印 夢想家主場5連勝夢想家馬建豪攻下全隊最高15分，連6場比賽得分上雙。
（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕汲取前役大比分落敗的教訓，福爾摩沙夢想家昨回到溫暖的家，在5人得分超過雙位數下，以92：80力退中信特攻，主場5連勝，維持不敗金身。

夢想家週日在新莊體育館以32分差不敵國王，寫下聯盟紀錄，昨回到洲際迷你蛋尋求止敗，只是這場平日晚間的賽事雙方手感相當低迷，前半段形成「打鐵大戰」，雙方甚至在第三節的命中率都不到3成，直到末節才有所起色。

馬建豪15分本土最高

大半場處於落後的特攻末節靠魏嘉豪在外圍開火兩度取得超前，不過夢想家在簡浩回敬三分彈，林俊吉關鍵時刻接管戰局之下，仍成功捍衛主場。馬建豪攻下全隊最高15分、林俊吉拿12分，上役未獲登錄的霍爾曼回歸貢獻13分、14籃板，特攻以克力斯19分最佳，魏嘉豪替補上陣拿本季最佳16分。

夢想家主帥皮爾曼指出，在慘敗國王後特別提醒球員身體對抗強度需要提升，此役雖然一度因對手的區域防守影響進攻，但肯定子弟兵在場上團結合力找出解決問題的方法。主控林俊吉也坦言，前役輸給國王是給球隊很大的警惕，也讓團隊知道不能再鬆懈。

特攻美籍後衛柯南昨上場2分13秒就因膝蓋扭傷退場，總教練李逸驊指出，詳細傷況需要等進一步檢查才能得知，但這禮拜的比賽恐怕很難再上場。特攻本季少了阿巴西後，對攻防兩端戰力都有不小影響，球團也將再度進行洋將異動，總經理劉志威透露今就會宣布新洋將，預計將是一位效力過中國CBA聯賽的美籍前鋒。

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