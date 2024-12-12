吉爾吉斯亞歷山大 仇恨值39分

亞德托昆波（右）拿下全隊最高37分，公鹿連兩年挺進4強。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕將今年5月季後賽的失利化為動力，吉爾吉斯亞歷山大昨獨攬39分，比獨行俠雙星加起來還多，率領雷霆以118：104取勝，勇闖NBA盃4強，將強碰火箭與勇士之間的勝方。

吉爾吉斯亞歷山大（前）攻下39分，率雷霆晉級NBA盃4強。（美聯社）

打爆獨行俠雪恥 雷霆進NBA盃4強

雷霆上季以西部頭號種子之姿挺進季後賽，次輪就栽在獨行俠手上，吉爾吉斯亞歷山大昨外線9投5中，攻下39分、8籃板、5助攻、3抄截，他不諱言仍惦記遭淘汰的不甘，也想藉由對決證明自己，不過對於勝利並不居功，反而誇讚隊友道特與華勒斯防守東契奇和厄文有功。

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此役之前連兩場豪取大三元的東契奇15投5中僅拿16分，失誤（6次）還比助攻（5次）多，厄文14投7中拿下17分，這也是雙星合作以來在例行賽的最低得分，東契奇心服口服說，「這就是為什麼他們是聯盟防守首屈一指的球隊。」

東部方面，公鹿昨在里拉德最後1分鐘貢獻9分之下，以114：109力退深受傷兵所累的魔術，成為聯盟唯一一支連兩年進軍拉斯維加斯的球隊，將等待老鷹與尼克之戰的勝方出爐，里拉德貢獻28分有15分集中在末節，亞德托昆波拿下全隊最高37分，波提斯挹注22分、10籃板。

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