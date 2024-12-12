年終賽》握拍上場就滿血 李洋真的要退嗎?

李洋（右）與王齊麟在年終總決賽首役「台灣內戰」逆轉開紅盤。 （羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕李洋真的要退休嗎？昨他繼9月台北公開賽後，再度拿起球拍攜手老搭檔王齊麟征戰國際賽，麟洋配以16：21、21：16、21：18逆轉世界排名第10的李哲輝／楊博軒，在年終總決賽首役開紅盤，這場勝利出乎兩人預料。

李哲輝（左）與楊博軒首戰遭逆轉。（羽協提供）

麟洋配最後合體開紅盤

李洋／王齊麟在巴黎奧運奪金後，打完9月台北公開賽後就分道揚鑣，因奧運金牌早就獲得年終賽門票，兩人曾摘下2020年終賽冠軍，也是合拍後首座大賽冠軍，如今將在同場比賽為合作劃下句點。

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李洋近來都有透過打球維持手感，即使球感還在，但最怕就是體力不行，想不到他上場就腎上腺素激發，還多次飛身救球，還有來回平抽擋等美技，令不少人都大嘆，「李洋真的要退休嗎？」其實，李洋面對這次年終賽真的是抱持享受比賽的心情，幾乎全場都笑容以對，他賽後也很意外能打得還不錯。

李洋／王齊麟贏得此仗後，今天將對陣丹麥頭號種子阿斯特魯普／拉斯姆森，只要再拿下勝利就有機會提前晉級4強。

混雙方面，首次獲得參賽門票的混雙組合楊博軒／胡綾芳，以15：21、17：21不敵兩屆世錦賽銅牌的香港強敵鄧俊文／謝影雪。

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