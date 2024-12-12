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年終賽》小天出師不利 今修正問題抗中

2024/12/12 05:30

周天成（羽協提供）周天成（羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024年世界羽聯年終總決賽昨在中國杭州點燃戰火，世界排名第9的台灣一哥周天成雖有做準備，但對手來勢洶洶，小天最終以13：21、15：21不敵馬來西亞名將李梓嘉，今天對決中國李詩灃，將尋求開胡。

34歲的周天成生涯5度參賽，過去在2018、19、22年於小組賽出局，最佳成績是2020年4強。小天本季在世界巡迴賽共8次打入4強，並在泰國大師賽、北極公開賽拿下冠軍，也以第3種子之姿進軍年終賽。

周天成和世界排名第8馬來西亞名將李梓嘉過去10度碰頭各獲5勝，只是小天昨首局幾乎無法突破李梓嘉，以及第二局一度握有10：6領先，卻很快就把領先分數花掉，最終也吞下對戰4連敗。小天坦言，李梓嘉準備充足，他會趕快修正問題，迎接今天的比賽。

周天成和杭州亞運金牌李詩灃，過去交手各獲1勝，小天得努力拿下勝利，才能保住爭取4強入場券的機會。

女單方面，上屆冠軍戴資穎因傷無緣奪下參賽資格，而本屆冠軍熱門南韓世界球后安洗瑩，昨她以21：16、21：14拍落泰國女將革通，收下對戰5連勝。日本名將山口茜以18：21、17：21栽在中國選手韓悅拍下，她今天對決安洗瑩的戲碼，將是今日賽事一大焦點。

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