晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

羅暐捷25安 逼近吉田正尚紀錄

2024/12/12 05:30

冬盟單季安打紀錄冬盟單季安打紀錄

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣山林隊羅暐捷狀況超火，昨在6局上敲出適時安打，突破日職紅隊打破鴨蛋，最終助隊以6：3奪勝。今年羅暐捷出賽15場僅1場無安打，累積25安，今晚迎接例行賽最終戰，接下來還有4強賽和決賽，有機會挑戰日本名將吉田正尚高懸8年的冬盟最多安打紀錄。

台灣山林隊羅暐捷（左）目前以25安高居冬盟安打王。 （記者廖耀東攝）台灣山林隊羅暐捷（左）目前以25安高居冬盟安打王。 （記者廖耀東攝）

今年僅在一軍出賽1場的統一獅羅暐捷，季後在冬季聯盟展現企圖心，開幕連續10場敲安，5日對日職紅隊才吞3支0中斷紀錄，但隔場開始又是連續5場敲安，包括昨天6局上在一、二壘有人擊出適時安打，助隊攻下第1分，開啟扳平戰局的2分攻勢，羅暐捷單場3支1，外帶2次四壞和1分打點。

打擊率4成24 還有3場機會

羅暐捷在冬盟打擊率4成24，全聯盟排名第3，而25安則高居第1，只差2支追平王威晨在2017年的台灣選手紀錄（27安），聯盟紀錄是2016年吉田正尚的30安，這位日本名將在2022年以5年9000萬美元（約29.2億台幣）加盟紅襪隊，羅暐捷剩餘3場再敲5安就能平紀錄。

亞洲冬盟今迎接例行賽最終戰，日職紅隊已確定無緣4強，而4強賽將於14日開打，午場由台灣山林隊出戰日職白隊，晚場則是台灣海洋隊大戰日本社會人，4強賽起都在洲際球場舉行。去年冬盟冠軍是台鋼雄鷹，台灣隊伍力拚連2年將冠軍留在台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中