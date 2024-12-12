羅暐捷25安 逼近吉田正尚紀錄

冬盟單季安打紀錄

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣山林隊羅暐捷狀況超火，昨在6局上敲出適時安打，突破日職紅隊打破鴨蛋，最終助隊以6：3奪勝。今年羅暐捷出賽15場僅1場無安打，累積25安，今晚迎接例行賽最終戰，接下來還有4強賽和決賽，有機會挑戰日本名將吉田正尚高懸8年的冬盟最多安打紀錄。

台灣山林隊羅暐捷（左）目前以25安高居冬盟安打王。 （記者廖耀東攝）

今年僅在一軍出賽1場的統一獅羅暐捷，季後在冬季聯盟展現企圖心，開幕連續10場敲安，5日對日職紅隊才吞3支0中斷紀錄，但隔場開始又是連續5場敲安，包括昨天6局上在一、二壘有人擊出適時安打，助隊攻下第1分，開啟扳平戰局的2分攻勢，羅暐捷單場3支1，外帶2次四壞和1分打點。

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打擊率4成24 還有3場機會

羅暐捷在冬盟打擊率4成24，全聯盟排名第3，而25安則高居第1，只差2支追平王威晨在2017年的台灣選手紀錄（27安），聯盟紀錄是2016年吉田正尚的30安，這位日本名將在2022年以5年9000萬美元（約29.2億台幣）加盟紅襪隊，羅暐捷剩餘3場再敲5安就能平紀錄。

亞洲冬盟今迎接例行賽最終戰，日職紅隊已確定無緣4強，而4強賽將於14日開打，午場由台灣山林隊出戰日職白隊，晚場則是台灣海洋隊大戰日本社會人，4強賽起都在洲際球場舉行。去年冬盟冠軍是台鋼雄鷹，台灣隊伍力拚連2年將冠軍留在台灣。

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