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旅外未必最好 陳韻文億級身價有影

2024/12/13 05:30

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅近10年選秀挑中2位第1指名高卒投手，古林睿煬奮鬥6年旅外，明年效力日本火腿，選擇留在中職的陳韻文，近日可望以5年至少月薪75萬的隊史最大約續留，未來有機會成為首位生涯薪資破億的高卒投手，尤其對專攻後援的投手，更顯難得。

旅外未必最好 陳韻文億級身價有影陳韻文收下統一獅隊史最大合約，生涯薪資總額近9000萬元。
（資料照）

獅隊史最大約 5年平均月薪至少75萬

陳韻文今年投出全職後援生涯最差球季，防禦率高達4.59，但10月拉尾盤，季後挑戰賽扮演獅隊殺進台灣大賽的關鍵，加上連7年雙位數救援，季後行使自由球員權利後吸引台鋼雄鷹、中信兄弟的合約報價，據悉獅隊跟進5年長約，月薪至少75萬，以打破郭泓志3年4080萬的隊史最大合約留人。

領隊蘇泰安昨指出，「目前仍在討論合約細節，但正朝好的方向前進，這2天有機會達成共識。」獅隊今年本土牛棚防禦率高達4.53，只優於台鋼的5.15。陳韻文的續留對獅隊牛棚是定心丸。

陳韻文青棒就是大物投手，放棄旅外在2014年投入中職，若不計入2013年特別舉辦的高中生選秀，他是史上第1位完整選秀的第1指名高卒投手，29歲的他累積154次救援創下聯盟紀錄，若加上新合約，總薪資逼近9000萬，用行動證明他說的：「未必旅外才是最好選擇。」

古林睿煬成為首位透過中職入札制度加盟旅外的高中畢業球員。（資料照）古林睿煬成為首位透過中職入札制度加盟旅外的高中畢業球員。（資料照）

高中大物進中職 與古林樹立不同典範

獅隊2018年第一指名的古林，去年在亞運和亞冠賽被世界看見，今年季後成為史上第1位旅外的高中出身選手，外傳3年薪資約170萬美元（約5482萬台幣）。高中大物投手選擇中職也有望實現夢想，古林和陳韻文都是最佳代言人。

統一從古林身上獲得約100萬美元（約3251萬台幣）的入札金，蘇泰安已明言將用於球隊戰力補強，留下陳韻文後，將會以洋將補強為主，另外也有評估其他5隊60人名單外的選手。

陳韻文生涯成績與逐年薪資陳韻文生涯成績與逐年薪資

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