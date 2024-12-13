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中職自由市場F4 新合約總額上看2億

2024/12/13 05:30

中職今年自由市場空前熱絡，朱育賢確定以4年合約加盟味全龍。（資料照）中職今年自由市場空前熱絡，朱育賢確定以4年合約加盟味全龍。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍昨天宣布以4年合約總額含激勵獎金4800萬簽下「酒窩大砲」朱育賢，預定1月舉辦加盟記者會，今年的中職自由市場空前熱絡，4位自由球員（FA）朱育賢、詹子賢和陳子豪和陳韻文的新合約總額可能衝到近2億台幣，迎接職棒前所未見的榮景。

陳韻文（資料照）陳韻文（資料照）

朱育賢4年4800萬進味全

陳子豪（資料照）陳子豪（資料照）

中職昨天正式公告，朱育賢從樂天轉隊味全，而樂天可選擇全額轉隊費1125萬，或是675萬跟1名25人保護名單外的球員，味全已將25人名單交給聯盟。樂天去年在「陳俊秀FA案」選到奪下救援王的守護神陳柏豪，若選擇補償球員方案，人選將備受關注。

詹子賢（資料照）詹子賢（資料照）

陳子豪挑戰FA最長6年約

過去中職的自由市場不太熱絡，能簽到至少4年球員合約的FA選手，已要追溯至2013年周思齊，繼昨天獅隊也可望以5年合約綁住陳韻文，今年4位行使自由球員權利的選手，都有機會獲得拿到至少4年的長約，29歲的陳子豪更要挑戰FA史上最長的6年合約。

中職突然迎接「大頂薪時代」，有球團人士分析2因素，一個是今年行使FA的球員較年輕，或戰力還維持在高檔，讓球團願意端出長約來網羅；另1個原因則是今年在大巨蛋加入戰場後，觀眾數締造新紀錄，且對12強奪冠後的明年球季票房也樂觀看待，增強球團不惜砸重本補強戰力的意願。

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