屏中強投軼事 韻文很乖、小黑是大麻煩

前屏中教頭林省言（左）認為，陳韻文進中職是正確選擇。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕同樣出身屏東高中，10年前陳韻文放棄旅美投入中職選秀，成就史上救援王；「小黑」吳俊偉則度過年少荒唐歲月後步上正軌，如今成為兄弟和12強台灣隊守護神，昔日屏中教頭林省言說，「韻文進中職是正確選擇，小黑能有今日成就真的不可思議。」

吳俊偉2018年參加中職新人測試會。（資料照）

雙城開價

陳韻文（左）在屏中時期打4棒、守游擊兼投球，吸引多支美職球隊關注。（資料照）

陳韻文堅持打中職

林省言透露，陳韻文青少棒球技不出色，「當時他胖胖的，別人看他沒未來，我們球隊人不夠，讓他打4棒守游擊兼投手，守備不錯但移動稍慢，後來主攻投球。」

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陳韻文在屏中最快球速飆到150公里，吸引多支美職球隊關注，其中雙城開價30萬美元，林省言鼓勵陳韻文旅美，畢竟當時中職環境沒那麼好，出國能學英文，即使回來也有行情，「屏中出兩名大聯盟投手倪福德和李振昌，但韻文非常堅持打中職。」

陳韻文累計154次救援高居中職史上第一，林省言說，沒想過他能投出這麼棒的成績，留在中職不但賺到錢，更重要的是身體健康，不像很多旅外投手帶傷回來。

林省言透露，陳韻文很乖，吳俊偉卻是大麻煩，「小黑高中常翹課、不愛練球，有一年國手選拔賽被禁賽，原本要被退學，我懇求學校不要放棄他，否則出去一定製造很多社會問題。」

惹是生非

吳俊偉痛哭後覺醒

後來吳俊偉沒被退學，但練球態度依舊糟糕，林省言兒子林家煌時任屏中教練，有一天看他愛練不練的，便語重心長地告誡他，「你爸媽在工地綁鋼筋，那麼辛苦工作養家，你也當過油漆工，可以靠棒球賺錢，即使沒打職棒也能進台電，為什麼不好好練球？」吳俊偉聽完後當場痛哭，從此態度大轉變。

2018年選秀吳俊偉獲兄弟指名，本季豪取29次救援，12強拿下3救援，啟蒙教練王子燦曾說，「當年幾乎所有人都放棄小黑。」昔日惹是生非的壞孩子如今靠棒球成功翻轉人生。

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