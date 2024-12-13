新北富邦青棒賽》全方位進「捕」 張育豪最拚英文

高雄市張育豪敲出1分打點二壘安打，超前比分。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕高雄市的亞青國手張育豪擊出二、三壘打各1支，打下勝利打點，9：1大勝澳洲昆士蘭，打進新北富邦青棒賽8強。張育豪打擊火力受肯定，更期許自己成為全方位捕手，甚至已經想到將來如果進職棒，需要和洋投溝通，特別努力學英文。

單場2長打

助高市隊晉級

高雄市擊出9支安打，包括4支二壘打、2支三壘打，陳韋帆也擊出二、三壘打，謝程安也有雙安表現，陳宥銘先發4局拿下勝投，只被擊出3支安打失1分，投出7次三振。

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高雄市總教練洪榮宏表示，張育豪屬於攻擊型捕手，體型和打擊力量都非常好，如果只求安打就太可惜了，希望他能以拉打的方式全力揮擊，發揮長打火力，將來要在職棒發展比較有利。

張育豪表示，上週參加NIKE青棒訓練營，味全的強打捕手吉力吉撈．鞏冠也告訴大家：「（右打）瞄準中間偏左揮棒，即使不是拉打也要全力揮擊，打出去的球才會更有力量。」自己高中還沒有打過全壘打，雖然也會想開轟，還是要看場上狀況來攻擊。

對於總教練的攻擊型捕手期許，張育豪表示，更希望能成為全方位捕手，不止打擊有貢獻，守備和配球等各方面都要更好，能夠hold全場，自己也特別努力學英文，將來如果能夠直接和洋投溝通，不必透過翻譯，效果會更好。

張育豪從小兼具速度和力量，小學曾經拿過壘球擲遠和400接力第1名、跳遠第2名，青棒訓練營時也被吉力吉撈稱讚是傳球臂力最好的捕手。至於速度，張育豪表示，國中因為受傷將近1年沒有運動，體重從60公斤暴增到80公斤，速度就回不來了，受傷後也從內野手改練捕手，雖然一開始有些排斥，成為棒球生涯的轉捩點。

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