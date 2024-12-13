晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

新北富邦青棒賽》全方位進「捕」 張育豪最拚英文

2024/12/13 05:30

高雄市張育豪敲出1分打點二壘安打，超前比分。 （記者陳志曲攝）高雄市張育豪敲出1分打點二壘安打，超前比分。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕高雄市的亞青國手張育豪擊出二、三壘打各1支，打下勝利打點，9：1大勝澳洲昆士蘭，打進新北富邦青棒賽8強。張育豪打擊火力受肯定，更期許自己成為全方位捕手，甚至已經想到將來如果進職棒，需要和洋投溝通，特別努力學英文。

單場2長打

助高市隊晉級

高雄市擊出9支安打，包括4支二壘打、2支三壘打，陳韋帆也擊出二、三壘打，謝程安也有雙安表現，陳宥銘先發4局拿下勝投，只被擊出3支安打失1分，投出7次三振。

高雄市總教練洪榮宏表示，張育豪屬於攻擊型捕手，體型和打擊力量都非常好，如果只求安打就太可惜了，希望他能以拉打的方式全力揮擊，發揮長打火力，將來要在職棒發展比較有利。

張育豪表示，上週參加NIKE青棒訓練營，味全的強打捕手吉力吉撈．鞏冠也告訴大家：「（右打）瞄準中間偏左揮棒，即使不是拉打也要全力揮擊，打出去的球才會更有力量。」自己高中還沒有打過全壘打，雖然也會想開轟，還是要看場上狀況來攻擊。

對於總教練的攻擊型捕手期許，張育豪表示，更希望能成為全方位捕手，不止打擊有貢獻，守備和配球等各方面都要更好，能夠hold全場，自己也特別努力學英文，將來如果能夠直接和洋投溝通，不必透過翻譯，效果會更好。

張育豪從小兼具速度和力量，小學曾經拿過壘球擲遠和400接力第1名、跳遠第2名，青棒訓練營時也被吉力吉撈稱讚是傳球臂力最好的捕手。至於速度，張育豪表示，國中因為受傷將近1年沒有運動，體重從60公斤暴增到80公斤，速度就回不來了，受傷後也從內野手改練捕手，雖然一開始有些排斥，成為棒球生涯的轉捩點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中