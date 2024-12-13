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自由日日shoot》中國球迷鬧場麟洋配 嗆「台灣是中國的」

2024/12/13 05:30

自由日日shoot》中國球迷鬧場麟洋配 嗆「台灣是中國的」李洋/王齊麟在BWF年終總決賽首戰開胡，比賽過程中有中國球迷挑釁，在場邊高喊：「台灣是中國的」，企圖干擾兩人表現。
（羽球協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣奧運雙金組合李洋／王齊麟在BWF年終總決賽迎來最後一次合體，小組賽首戰拍下隊友李哲輝／楊博軒開出紅盤。不過，有中國球迷在比賽期間高喊「台灣是中國的」，挑起兩岸的敏感神經，也模糊比賽焦點。

今年賽季結束後將退役的李洋，和王齊麟前次合作已是9月台北羽球公開賽，近期他也把心力放在教學上，這次年終賽抱著享受比賽的心態上陣。

選手頻遭騷擾

國內球迷不滿

麟洋配前天在小組賽首戰奏捷，但比賽期間竟有一位女球迷在場邊高喊，「麟洋，台灣是中國的，知道嗎？」隨後出現歡呼聲，該名觀眾又再喊一次「台灣是中國的，知道嗎？」現場出現此起彼落的「中國台灣」吶喊聲。

體育署指示羽協提出抗議

事實上，麟洋配被對岸球迷吃豆腐也不是唯一個案，上週在四川成都舉行的混合團體世界盃桌球賽，台灣隊在預賽對上南韓時，王意如和南韓削球女將徐孝元大戰方酣，場邊球迷也高喊，「中國隊!加油!」讓國內球迷相當不滿。

對於台灣選手頻遭對岸騷擾，體育署表示，這次年終賽發生觀眾如此不尊重我國運動員的挑釁舉動，只會令未來兩岸的體育交流蒙上陰影。目前已指示羽球協會循官方管道提出抗議，並呼籲世界羽球總會與杭州承辦方應對此類政治干擾做必要的制止，以免影響選手表現。

對於場邊球迷喊出政治敏感口號，王齊麟表示，「當時我很專注在球場上，聽得沒有特別清楚，不過我還是希望體育歸體育，政治歸政治。」

「麟洋配」小組賽1勝1負

李洋／王齊麟昨在小組賽第2戰以21：13、19：21、19：21遭丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森逆轉，目前戰績1勝1負，今天將碰上世界排名第7的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，雙方過去交手各拿2勝。

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