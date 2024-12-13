東亞盃預賽》歸化雙箭頭發威 台灣踢倒蒙古

安以恩（右）包辦兩個進球。（足協提供）

明只要踢和香港

班吉歸化台灣後首場處女秀，貢獻1傳1射。（足協提供）

就拿B組第一

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣男足前天晚間在東亞盃預賽由安以恩、班吉首組歸化雙箭頭，4：0大勝蒙古，明天面對地主香港只要踢和，就搶下B組第一。

來自海地的班吉，首披台灣隊戰袍立即建功，開賽第41分鐘挑傳禁區助攻安以恩，讓原籍象牙海岸的「台灣女婿」起左腳入網，「班恩連線」首開紀錄，上半場1：0領先。下半場第59分鐘，班吉在門前送進效力台灣隊的首顆進球。第76分鐘本土前鋒游耀興破門；第82分鐘安以恩又錦上添花，讓台灣4球大勝。

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班吉歸化我台灣處女秀貢獻1傳1射，安以恩則「梅開二度」，成為贏球功臣。東亞盃預賽只取1隊晉級4強決賽，香港首戰3：0勝蒙古，我進球數多了1球優勢，屆時遭遇香港已佔上風，若順利B組出線，將與A組關島對決澳門的勝隊，爭奪東亞盃4強決賽門票。

台灣總教練懷特表示，對香港是非贏不可的挑戰，「我們的目標很明確，就是贏下比賽，用勝利爭取晉級。」賽後全隊自動把旺角大球場的球員休息室打掃乾淨才離開，並在白板留下：「Thank You From Taiwan（來自台灣的感謝）」訊息，向辛苦付出的香港工作人員致意，獲得球迷高度肯定。

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