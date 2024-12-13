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NBA盃》火箭炸掉勇士 1分險勝晉4強

2024/12/13 05:30

柯瑞（右）最後11秒的三分球沒進，最終勇士輸給火箭，無緣4強。 （美聯社）柯瑞（右）最後11秒的三分球沒進，最終勇士輸給火箭，無緣4強。 （美聯社）

J.格林致勝2罰

終結對戰15連敗

〔記者吳孟儒／綜合報導〕比賽剩下1分30秒時還握有6分領先的勇士，決勝時刻狀況百出，庫明加還在爭球時被吹犯規，讓火箭靠著J.格林的致勝兩罰，以91：90終止跨季對戰15連敗，並拿下NBA盃4強門票。

柯瑞最後11秒的三分球沒進，讓原本領先的勇士命運也隨之改變，雙方為了籃板球搶成一團，J.格林倒地攔截，庫明加飛身爭搶，最終裁判響哨判庫明加犯規，送格林站上罰球線，火箭也完成逆轉。

勇士主帥不滿吹判

勇士教練柯爾當下攤開雙手，露出難以置信的神情，賽後也砲轟裁判，「我真的很生氣，因為我此生從未見過在比賽的決勝階段，甚至在距離籃框80英呎，明明是該爭球，裁判卻吹搶球犯規，這真的太荒謬了，就算是小學裁判也不會這樣吹。」

柯瑞攻下19分，但他在勇士領先時倉促出手，才會出現後續爭議判決，對於外界認為他出手過早，他說：「或許早了幾秒，但如果我有投進，我想我們應該在前往拉斯維加斯的飛機上。」

東部方面，T.楊恩全場攻下22分，其中第三節獨拿12分，帶領老鷹打出34：18的逆轉攻勢，加上杭特替補進帳24分，J.強森21分、15籃板，終場108：100力退尼克，挺進4強。

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