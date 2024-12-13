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2034年足球世界盃 確定沙國主辦

2024/12/13 05:30

沙烏地阿拉伯成為2034年男足世界盃主辦國，民眾開心慶祝。（路透）沙烏地阿拉伯成為2034年男足世界盃主辦國，民眾開心慶祝。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國際足總（FIFA）昨確認沙烏地阿拉伯成為2034年男足世界盃主辦國，也是自卡達舉辦2022年世界盃後，相隔12年再度由中東石油輸出國接手4年一度的足壇盛事。

「大會的投票是響亮而明確的！」沙烏地阿拉伯是唯一申辦的候選者，FIFA主席因凡提諾在蘇黎世主持的線上會議，直接宣布由200多個FIFA會員國代表鼓掌通過，「我完全相信我們的東道主，能解決籌備過程中遭遇的所有問題，並舉辦一屆滿足全球期望的世界盃。」

2026年由加、墨、美聯辦

FIFA也確認由西班牙、葡萄牙和摩洛哥共同接手2030年世界盃，而阿根廷、巴拉圭、烏拉圭也會舉行3場賽事。至於2026年世界盃則由加拿大、墨西哥和美國聯合舉辦。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼發聲明表示：「期待利用我們的優勢和能力，舉辦一屆非凡且前所未有的世界盃，為球迷帶來歡樂。」只不過，沙國人權紀錄飽受詬病，此舉遭批「體育洗白」，國際特赦組織勞工權利和體育部負責人科伯恩直言：「FIFA在沒有確認充分人權保護情況下，魯莽地做出決定，將使許多人的生命面臨危險，工人將受到剝削甚至死亡。」

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