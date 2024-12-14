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官我什麼事》輸贏交給老天 提高國家隊勝率交給蔡總機

2024/12/14 05:30

中職會長蔡其昌接受自由時報專訪，期盼將「一級賽事國家隊精進計畫」成功延續至2028年奧運。（記者陳品妤攝）中職會長蔡其昌接受自由時報專訪，期盼將「一級賽事國家隊精進計畫」成功延續至2028年奧運。（記者陳品妤攝）

〔記者王元鴻、龔乃玠／專訪〕中職會長蔡其昌在世界12強打響「蔡總機」名號，凡是球迷在社群媒體Threads點名「蔡總機」，他幾乎有求必應，扮演台灣隊最強後盾，而在成功推動情蒐常態化後，蔡其昌也期盼和棒協更進一步合作，推動國家隊常態化，提高在國際賽的勝率。

蔡其昌從職棒元年就是球迷，能當上國家隊領隊和球星朝夕相處，讓他直呼很幸運，「從經典賽到12強，我跟全隊吃在一起、睡在一起，互相了解後分工很流暢，效率也提升。」

中職負責3項一級賽事的組訓賽，成功將情蒐常態化。（資料照）中職負責3項一級賽事的組訓賽，成功將情蒐常態化。（資料照）

一級賽事精進計畫 12強賽驗收成果

蔡其昌向體育署提出「一級賽事國家隊精進計畫」，針對中職負責的12強、經典賽和奧運做長遠規劃，情蒐已成功常態化，可延續至2028年奧運，但教練團任期不像日本隊已安排至2026年經典賽，現任台灣隊總教練曾豪駒規劃先帶到資格賽，會內賽則未定。

蔡其昌指出，曾豪駒、林岳平、王建民、高志綱和彭政閔都是國內中生代教練，12強奪冠算是達到初步傳承，「我較不贊成每個賽事都選不一樣的教練團，國家隊整體實力要提升，有長遠規劃會比較好。」

有12強賽奪冠的成功經驗，中職期盼和棒協更進一步合作，以提高國家隊在國際賽的勝率。（取自蔡其昌臉書）有12強賽奪冠的成功經驗，中職期盼和棒協更進一步合作，以提高國家隊在國際賽的勝率。（取自蔡其昌臉書）

推動國家隊常態化 教練團任期待解

日本棒球將「日本武士隊」公司化就是國家隊常態化案例，台灣要走到這一步需要球界加深合作。蔡其昌說，目前中職負責3項一級賽的組訓賽，棒協則是對接國際棒總的窗口，「國家隊要常態化，要和政府、棒協及很多單位討論法人組成，看怎麼做對國家隊最有利，這就涉及深水區。未來應該可以開始談，看怎麼弄才能促成。」

國家隊若能常態化，每年就能固定安排對外交流賽，由教練團挑選想觀察的選手，有助於更了解隊形。蔡其昌指出，只要還在任就會把規劃的路徑想好去努力推動，「輸贏是老天爺的事，我的工作是讓勝率增加。」

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