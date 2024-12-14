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官我什麼事》蓋第二顆蛋 不如先整建現有球場

2024/12/14 05:30

大巨蛋也成為12強台灣隊奪冠的幕後功臣。（資料照）大巨蛋也成為12強台灣隊奪冠的幕後功臣。（資料照）

〔記者王元鴻、龔乃玠／專訪〕世界12強棒球賽台灣隊奪冠，近日吹起「第二顆蛋」的話題，但台北大巨蛋有其不可取代的地位，唯獨卡在遠雄的改善跟不上職棒的需求，中職會長蔡其昌也拜託北市府和遠雄公司多幫忙，除了職棒場次再安排多一點，更希望能強化球迷的體驗。

蔡其昌表示，大巨蛋的螢幕和聲光效果比啟用30多年的東京巨蛋陽春很多，連挑戰的小房間都要臨時搭棚架，「大巨蛋不是給球團營運，遠雄比較不熟悉，導致出現落差，像音響和漏水的問題，解決的速度都不是很快。」

多縣市表態孵蛋 中職會長提2關鍵點

比起設備部分需要時間，有些改變是馬上可以做的，例如棒球博物館的設立，蔡其昌說，只要遠雄給區域，聯盟和球團商品部都能進駐運作，加上博物館，就算沒有球賽時也可以吸引很多觀光客，形成聚集效應，這對遠雄也有好處。

地方首長紛紛表態想蓋「第二顆蛋」，蔡其昌認為，位置最好能在中南部，避免跟北部太靠近，特別是中南部天氣炎熱，蓋蛋能讓球迷體驗提升，「我還是鼓勵首長評估蓋球場也要附帶2點，一是連同交通動向一起評估，另一個是結合球團，才有辦法符合職棒的需求。」

蔡其昌也強調，台灣既有球場都不是太好，有些是廁所不足、髒亂，比起為12強台灣英雄發獎金、遊行，善用預算整建球場才是功德無量，「我們要幫球迷講講話，懇求地方長官們不要把棒球場的預算挪到後面，將順序移到前面一點就不會沒錢。」

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