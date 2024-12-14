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曾豪駒婉拒其他機會 續約桃猿回一軍

2024/12/14 05:30

曾豪駒（左）續留桃猿，明年將返一軍與總教練古久保健二（右）並肩作戰。（資料照）曾豪駒（左）續留桃猿，明年將返一軍與總教練古久保健二（右）並肩作戰。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿昨宣布與二軍總教練曾豪駒續約，讓他成為隊史從球員到教練效力邁入第22年的第1人，明年將重返一軍教練團擔任首席教練兼打擊教練，協助續掌兵符的古久保健二爭取樂天接手球隊後第1座總冠軍。

曾豪駒去年季後請獲得慰留但轉任二軍總教練，今年季前接任12強賽台灣隊總教練，由於合約年底到期，12強賽結束後與樂天洽談續約，他表示，雖有其他球隊接觸，仍於3天前與樂天達成共識，決定以複數年合約續留，他感謝球團的信任。

將擔任首席兼打擊教練

樂天也宣布原一軍打擊教練鍾承祐合約到期後將不續聘，雖未公佈曾豪駒明年職務，據悉他將擔任一軍首席教練，並兼任打擊教練。他表示，職務由球隊決定，不管在哪個位置都是盡自己的能力。

樂天球季結束就宣布不與一軍投手教練許銘傑續約，明年預計讓二軍首席投手教練川岸強回任一軍投手教練；原一軍首席教練陳瑞振轉任一軍守備統籌教練，曾豪駒的二軍總教練職務由一軍內野教練陳彥夆接任。

曾豪駒2003年代訓選手選秀會第7輪被第一金剛指名，2004年與林智勝、石志偉等人成為第一批加入La new熊的球員，2013年季後接受球團安排轉任二軍打擊教練，2015年季中升任一軍打擊教練，2019年季後成為樂天接手後第1任總教練，2022-23年兩度率隊打進台灣大賽都沒能奪冠。

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