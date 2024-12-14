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FA行情最好陳子豪 至少4隊開長約

2024/12/14 05:30

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍前天宣布以4年合約簽下朱育賢，使他成為中職史上合約總值破4000萬元的第7人，合約總值4800萬元雖超越林智勝創下中職自由球員轉隊新猷，由於市場上還有陳子豪、陳韻文、詹子賢3人合約尚未底定，朱育賢的紀錄可能保持不了太久。

陳子豪新合約總值將樹立FA新里程碑。（資料照）陳子豪新合約總值將樹立FA新里程碑。（資料照）

中職自由球員轉隊的合約總值、薪資總額兩項紀錄是林智勝2016年創下的4500萬元、3600萬元，朱育賢各以4800萬元、4080萬元超越，即使細節要等明年元月才在加盟記者會上宣布，林智勝平均年薪1200萬元、平均月薪100萬元仍是自由球員轉隊的天花板。

中職今年季後有4名球員行使自由球員權利，29歲的陳子豪行情最好，至少4隊開出6年以上合約，有機會拿到中職第1紙至少6年大約，總值有機會超過6000萬元，新合約的長度、總值都將樹立新的里程碑；詹子賢、陳韻文也各有至少兩隊提出長約，都有機會拿到5年合約，總值都上看4500萬元。

中職目前雖有7位球員合約總值超過4000萬元，但張育成、江少慶、王維中、陳金鋒、郭泓志5人都是旅美球員返台，僅朱育賢、林智勝是從選秀會進入中職後逐年打出成績，若陳子豪等3人相繼加入，不僅證明未必旅外也能在中職拿到優渥大約，今年含張育成就出現5張總值逾4000萬元合約，也顯示中職各隊正式進入「大頂薪時代」。

合約總值逾4000萬元球員合約總值逾4000萬元球員

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