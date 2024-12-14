新北富邦青棒賽》台韓今爭霸 新北藍推派小高一先發

新北藍石主恩先發好投，率隊挺進4強。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕穀保家商化身的新北藍昨先以7：2擊敗新竹市，再以4：0完封雲林縣，闖進新北富邦U18青棒賽冠軍戰，今天與同樣連闖兩關的南韓京畿道爭冠，新北藍挑戰7連霸。

新北藍總教練鄭志強預告，冠軍戰將推出高一投手先發，畢竟5名球速超過150公里的學長都畢業了，要把高一、二的投手練起來，布局明年賽事，「不想讓外界覺得用掉郭宸安，穀保就沒投手了。」穀保高三右投郭宸安最快球速148公里，他的父親是富邦悍將投手教練郭勇志。

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8強賽擊退竹市

石主恩搶眼

昨8強戰新北藍靠高二左投石主恩先發繳6局失2分好投，有效壓制竹市打線晉級4強，他透露，家族是虔誠基督徒，父母為他取名「主恩」，意思是「主的恩典」，兒時只是玩球，直到國中才進入科班球隊。

國中畢業後石主恩從屏東北上穀保發展，由於陣中人才濟濟，生涯起步比別人晚又面臨隊內競爭，他坦言一開始壓力很大，直到上月高中鋁棒聯賽拿下最有價值球員獎，才愈投愈有自信，目前最快球速143公里，希望畢業前能再提升球速。

新北藍在4強戰動用4名投手完封雲縣，王銘賢中繼3.2局無失分拿下勝投，雲縣王牌徐磊先發獨撐6局被敲9安失4分，承擔敗投。

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