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TPBL》沒小安沒宗憲 夢想家維持完美勝率

2024/12/14 05:30

夢想家林俊吉（左）面對攻城獅李啓瑋防守，以刁鑽角度放進2分。（記者廖耀東攝）夢想家林俊吉（左）面對攻城獅李啓瑋防守，以刁鑽角度放進2分。（記者廖耀東攝）

本季主場6戰全勝

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家昨靠洋將貝奇拿下24分、林俊吉貢獻20分，以96：81擊退新竹攻城獅，本季主場戰績6勝0敗，維持完美勝率。

上役未登錄的貝奇昨強勢回歸，他也展現高效率上半場就獨拿13分，易籃後夢想家加足火力，單節打出29：11的攻勢奠定勝基，收下2連勝，與龍頭國王已無勝差。

TPBL》沒小安沒宗憲 夢想家維持完美勝率夢想家洋將貝奇得分後，做出「西部牛仔收槍」招牌動作。
（記者廖耀東攝）

貝奇攻下24分追平來台單場最佳，昨得分時也有不少慶祝手勢，相當享受比賽氛圍。他表示，動作並非賽前就計畫好，只是剛好手感火燙、感覺來了，也希望球迷能看得開心。

夢想家昨僅登錄12人，除蔣淯安高掛免戰牌，張宗憲受膝蓋傷勢影響，預計明年才會歸隊。總教練皮爾曼指出，球隊從開季至今持續遇到傷病問題，除了希望球員能儘速康復，板凳深度也很重要，希望替補席上每個人都要隨時準備好為球隊貢獻，夢想家昨板凳合計拿下42分，優於攻城獅的17分。

攻城獅苦吞5連敗

攻城獅吞下聯盟本季最長5連敗，全隊表現最佳的是克拉22分、12籃板，先發的田浩貢獻本土最高11分，一哥高國豪板凳出發僅得2分，新洋將敢搏首秀收下9分。代理主帥沈欣漢指出，田浩在訓練過程中與洋將搭配更佳，因此才選擇變陣，高國豪最近無論投籃命中率、節奏掌控都出現問題，狀態必須再提升。

攻城獅日前與塞爾維亞籍主帥密特羅維奇解約，新任教頭下週三就會抵達台灣，盼能為球隊帶來新氣象，接下來也可能會有洋將異動。

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