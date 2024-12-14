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麟洋配成絕響 李洋淚別主戰場

2024/12/14 05:30

「麟洋配」無緣晉級年終賽男雙4強，李洋（左）也正式告別球場。（羽協提供）「麟洋配」無緣晉級年終賽男雙4強，李洋（左）也正式告別球場。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男雙李洋／王齊麟昨在BWF年終總決賽小組賽最終戰以22：24、12：21敗給馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，無緣晉級4強，這也是李洋生涯最後一役，為台灣羽球寫下奧運雙金傳奇的「麟洋配」正式走入歷史。

李洋原本效力於合庫球團和李哲輝搭檔，曾攜手摘下雅加達亞運銅牌，但幾經考量，李洋決定轉隊改和國中同學王齊麟聯手，加上陳宏麟退休改任教練，成為麟洋配背後的重要推手。

「麟洋配」無緣晉級年終賽男雙4強，李洋也正式告別球場，賽後在採訪區落下男兒淚。（羽協提供）「麟洋配」無緣晉級年終賽男雙4強，李洋也正式告別球場，賽後在採訪區落下男兒淚。（羽協提供）

「麟洋配」無緣晉級年終賽男雙4強，李洋（右）也正式告別球場，與王齊麟賽後在採訪區都落下男兒淚。（羽協提供）「麟洋配」無緣晉級年終賽男雙4強，李洋（右）也正式告別球場，與王齊麟賽後在採訪區都落下男兒淚。（羽協提供）

麟洋配自2019年合拍，第1年就拿下4座冠軍，並在年終賽闖進4強，2021年兩人在泰國橫掃3座冠軍，並在東京奧運為台灣摘下史上首面羽球金牌。

不過，東京奧運後麟洋配被鎖定，一度陷入低潮，直到2023年7月日本公開賽兩人才拿下奧運後首冠。麟洋配雖取得巴黎奧運資格，外界也不看好他們能奪牌，但兩人再度打出驚奇，以全勝之姿完成奧運羽球史無前例的男雙2連霸。

「麟洋配」在奧運男雙締造連霸傳奇。（羽協提供）「麟洋配」在奧運男雙締造連霸傳奇。（羽協提供）

無緣晉級4強 高掛球拍專注教職

29歲的李洋急流勇退，巴黎奧運後逐漸淡出賽場，把心力投入在教學上，這次年終賽抱著享受比賽心情，希望用精采表現跟球迷道別。

麟洋配小組賽首戰拍落李哲輝／楊博軒，前役和丹麥的阿斯特魯普／拉斯姆森激戰3局才遭逆轉，昨則與大馬組合一路纏鬥才落敗。

對於年終賽表現，李洋表示，畢竟很久沒訓練了，原先設定就是3場，「本來覺得很難贏下1局或1場，這樣的表現已經超標了。」

無緣晉級4強，代表李洋生涯最終戰落幕，賽後他和王齊麟也不捨落淚，他說：「因為真的知道就是最後一場了。」接下來他將專心於教職，王齊麟則和邱相榤持續在賽場上征戰，期待再創佳績。

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