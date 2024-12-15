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TPBL》戰神狀元雷蒙恩 獲愛神助攻14分

2024/12/15 05:30

台新戰神狀元雷蒙恩（右）昨和混血女友牽手走進和平籃球館。（台新戰神提供）台新戰神狀元雷蒙恩（右）昨和混血女友牽手走進和平籃球館。（台新戰神提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台新戰神昨在主場台北和平籃球館靠3位洋將麥卡倫、艾力克、羅賓森穩定輸出，最終以98：91打敗中信特攻，從開季4連敗到如今斬獲4連勝，勝率重返5成並登上TPBL第4名。

TPBL》戰神狀元雷蒙恩 獲愛神助攻14分台新戰神洋將麥卡倫（左）與艾力克聯手貢獻38分。
（記者陳逸寬攝）

3洋將爆發

TPBL》戰神狀元雷蒙恩 獲愛神助攻14分台新戰神狀元雷蒙恩（左）「愛的力量」發威，攻下生涯新高14分。
（記者陳逸寬攝）

戰神4連勝、勝率5成

高雄海神蘇文儒攻下22分。（TPBL提供）高雄海神蘇文儒攻下22分。（TPBL提供）

戰神開季簽下牧倫斯、塞瑟夫等老面孔，但兩人明顯水土不服，球團當機立斷換人，並補進麥卡倫、艾力克，昨也開箱2012年NBA選秀首輪第5順位的羅賓森，一鼓作氣換3位洋將成為戰神脫胎換骨的關鍵。

麥卡倫昨18分、14助攻及8籃板，艾力克20分、15籃板，羅賓森也有19分、10籃板，3人表現都獲得總教練許皓程稱讚。值得一提的是，2020年一度被放入台灣男籃歸化洋將名單的羅賓森，4年後重返台灣打球，他表示，加入戰神快兩週，跟隊友的配合還不錯，相信可以更好。

戰神還有一大收穫是狀元雷蒙恩攻下生涯新高14分，他表示，「我就盡力打出能量，因為我很想幫助球隊贏球。」雷蒙恩的女友昨有到場看球，讓他打起球來充滿「愛的力量」。

特攻雖有本土射手謝亞軒復活攻下32分，卻白忙一場，因為洋將克力斯8分、葛瑞飛7分、銳尼12分，3人表現都慘兮兮，總教練李逸驊坦言，洋將高度不足是致命傷，除了期待新加入的德芬可以幫助球隊，也不排除再換洋將。

海神出奇兵

蘇文儒殺翻雲豹

另一場，高雄海神靠著奇兵蘇文儒攻下22分，包括第四節倒數兩分多鐘連續兩顆三分球，海神以95：87戰勝衛冕軍桃園雲豹，拉出2連勝並賞給雲豹3連敗。

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