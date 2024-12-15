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PLG》盧峻翔全能演出 沒有MVP魔咒

2024/12/15 05:30

盧峻翔身手全能，率領航猿斬獲3連勝。（領航猿提供）盧峻翔身手全能，率領航猿斬獲3連勝。（領航猿提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園領航猿昨靠瓊斯豪取30分、本土一哥盧峻翔貢獻26分領軍，以115：110擊敗來犯的富邦勇士，拉出3連勝，6勝1敗穩居PLG龍頭。

領航猿上週三在澳門的東超賽事收下3連勝，返台後迎來4天3戰的主場賽事，團隊火力未受舟車勞頓影響，首節就轟出30：19的攻勢先聲奪人，雖然伯朗休兵，不過本季第二度登場的瓊斯攻防兩端都有亮眼表現，貢獻30分、8籃板、3抄截，加上盧峻翔也有26分、8籃板、7助攻的全能演出，聯手終止勇士近期2連勝。

連4場至少20分 猿穩居領先

盧峻翔上季獲得聯盟最有價值球員肯定，開季前3場面對勇士的比賽狀況稍嫌低迷，不過經歷亞洲盃資格賽、東超等國際賽事的洗禮，昨成功揚眉吐氣，近期已經連4戰單場至少拿20分，展現力拚MVP連霸架勢。

盧峻翔昨除感謝到場家人的支持，同時提到近期賽程密集，沒有太多時間休息，但看到後勤團隊同樣辛苦，也想表達感激之情。領航猿至今唯一一敗就是在和平籃球館不敵勇士，對於此仗被視為「復仇之戰」，盧峻翔認為，其實沒有所謂復仇，團隊會專注在提升默契、維持戰績。

勇士昨團隊命中率38.9%，金恩攻下26分、11籃板，摩爾特力與沃特斯都是21分進帳，本土僅洪楷傑得分超過雙位數，外線4投3中，貢獻15分。

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