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莫蘭特預謀吃T 激出灰熊戰鬥力

2024/12/15 05:30

莫蘭特（右）半場結束時，「問候」對手籃網主帥費南德茲。（美聯社）莫蘭特（右）半場結束時，「問候」對手籃網主帥費南德茲。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰熊昨迎戰籃網，在一哥莫蘭特繳28分帶領下，以135：119笑納4連勝，目前以18勝8負位居西部第2，找回過往的競爭力。

莫蘭特上季因掏槍事件遭到禁賽，未料回歸後又因右肩傷勢手術，剩餘球季報銷，等於整季僅出賽9場，球隊也因為少了他，和其他球員傷病問題，最後以27勝55負，排西部第13，無緣季後賽。

莫蘭特這季順利回歸，他場均貢獻22.1分、8.6助攻也帶動球隊戰績，灰熊近11戰僅吞1敗，排名慢慢爬到西部第2，鹹魚翻身。昨面對籃網，灰熊4名球員得分破20分，團隊命中率達52.5%，莫蘭特攻下28分、10助攻，巴恩21分次之。

進球氣盛 挑釁籃網主帥

不過，比賽期間莫蘭特和籃網主帥費南德茲發生衝突，他在半場投進壓哨球後，走向費帥慶祝，令籃網後衛施洛德相當不滿，比賽尾聲他也去找灰熊教練詹金斯噴垃圾話，場面一度混亂，最後莫蘭特、施洛德和詹金斯都吞下技術犯規。

不受衝突影響，灰熊最後收下勝利，但費南德茲對於莫蘭特的舉動有些不滿，認為他這樣做很不尊重人，他也不希望自己的子弟兵去跟對手教練噴垃圾話，希望把競爭回歸場上。

對於這次衝突，莫蘭特坦言，自己確實是想讓對手有情緒，而且顯然是成功了，但他強調，他並沒有說太瘋狂的東西，只是說了聲「耶！」，「如果他認為這樣是不尊重人，那就是吧！」

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