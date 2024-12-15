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周天成本季封關 9度打進4強

2024/12/15 05:30

周天成（左）對戰石宇奇吞下4連敗。（羽協提供）周天成（左）對戰石宇奇吞下4連敗。（羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨晚在BWF年終總決賽男單4強賽，苦戰52分鐘仍以14：21、18：21不敵中國世界球王石宇奇，吞下對戰4連敗，和男單決賽門票失之交臂，不過小天生涯共兩度打進年終賽4強，與王子維並列台灣男單之最。

周天成年終賽無緣爭霸，本季仍展現競爭力。（羽協提供）周天成年終賽無緣爭霸，本季仍展現競爭力。（羽協提供）

年終賽不敵球王 4強止步

小組賽先連輸兩場的周天成，在最終戰打敗丹麥名將安童森，戲劇性搶下4強門票，他在2020、24年兩度躋身4強，和2019、20年的王子維，並列台灣男單之最。

周天成這次還是無緣挺進決賽，改寫台灣男單紀錄，他認為，從一度瀕臨淘汰到最後晉級4強，已是一件不容易的事，面對石宇奇已經努力奮戰，但對手確實有備而來。周天成在第二局一度握有10：6領先，卻先遇上亂流連續掉分，再來追到18：18又連丟3分，總是無法一鼓作氣，也無緣將戰線延長。

34歲的周天成本季仍展現競爭力，包括年終賽共9度打進賽事4強，也拿下北極公開賽、泰國公開賽冠軍和日本公開賽、瑞士公開賽亞軍。小天會修正本季所遇到的問題，明年賽季預計從1月登場的馬來西亞公開賽展開。

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