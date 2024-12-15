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宏道教練獎》把學生拉回學校 陳慧欣奉獻偏鄉14年

2024/12/15 05:30

台東縣太平國小柔道隊教練陳慧欣獲宏道特殊奉獻獎。 （記者羅沛德攝）台東縣太平國小柔道隊教練陳慧欣獲宏道特殊奉獻獎。 （記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕第4屆宏道教練獎頒獎典禮昨登場，今年頒發績優訓練獎、全人培育獎、特殊奉獻獎及宏道特別獎，其中已故棒球教練李來發獲得宏道特別獎，台東縣太平國小柔道隊教練陳慧欣獲頒特殊奉獻獎。

前高苑工商總教練李來發獲頒宏道特別獎，高苑工商董事長余政憲（右六）代表領獎，1984年奧運棒球隊多名國手也出席典禮。 （記者羅沛德攝）前高苑工商總教練李來發獲頒宏道特別獎，高苑工商董事長余政憲（右六）代表領獎，1984年奧運棒球隊多名國手也出席典禮。 （記者羅沛德攝）

過去是柔道選手的陳慧欣，退役後改任教練，14年前跟隨丈夫到台東生活也成為太平國小柔道隊教練。起初接觸偏鄉孩童，陳慧欣透露，部分孩子因家長務農或隔代教養，會睡過頭沒來上課，得親自到家中把孩子帶到學校，而她也很強調課業，另外尋求台東大學的資源，輔導孩子們功課。

推動基層柔道運動，陳慧欣獲許多家長支持，之前有學生家長吸毒入獄，導致家中沒人能照料，起初她先把這名學生帶回家，後來其他選手家長主動承接照顧工作，令她相當感動。

柔道是教育 改變孩子未來

在台東服務期間，陳慧欣培育出3名獲得總統教育獎的選手，她認為，不是要闡述他們多可憐，起初單純只是希望能拿到獎金，能幫助學生改善家境。有感於偏鄉教育資源匱乏，她希望讓學生在柔道隊找到歸屬感，「我常說柔道不是一項運動而是教育，希望從訓練過程中學會解決問題的方法，進而改變未來。」

致敬李來發 首頒特別獎

宏道基金會今年首度頒發特別獎，向李來發表達敬意，感謝他終生對棒球的付出及奉獻，並由他的女兒代表領獎。當年與李來發一同征戰1984洛杉磯奧運表演賽的棒球隊成員包括郭泰源、趙士強、林華韋等人特別出席頒獎典禮，他的學生陳偉殷也拍攝影片致敬。

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