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炸裂級合約一字排開 等陳子豪點頭

2024/12/15 05:30

自由球員陳子豪炙手可熱，除了母隊中信兄弟外，其餘4隊都開出超過6年的超大型合約。（資料照）自由球員陳子豪炙手可熱，除了母隊中信兄弟外，其餘4隊都開出超過6年的超大型合約。（資料照）

僅統一沒出手

中職自由市場F4成績中職自由市場F4成績

總值衝上史上第2高

〔記者倪婉君／台北報導〕29歲中信兄弟外野手陳子豪成為今年季後最搶手的自由球員，目前除了統一獅未爭取，其他5隊都已開價搶人，且母隊之外的4隊都開出超過6年的超大型合約，不但年限已刷新中職紀錄，且總值都已衝上中職史上第2高，是「坐2望1」的炸裂級合約。

陳子豪所屬秉初運動經紀公司昨指出，在經過第1階段球員和球隊交換意見、第2階段聽取球隊報價後，目前已將資料整理給陳子豪，今天他本人會有較明確的答案，明天再交由經紀公司向他屬意的球隊進行第3階段細部討論。

在2013年季中選秀獲兄弟第2指名，陳子豪披黃衫進入第12個年頭，對於這支球隊當然有一定感情，但據悉目前其他4支球隊開出的條件都非常好，除了月薪可望破百萬，還照顧到已在台中置產的陳子豪若需移動的高鐵費用，也讓目前兄弟若要留人出現極大壓力。

月薪喊破百萬

兄弟留人難度大增

今年月薪60萬的陳子豪，全額轉隊費就需900萬，但4隊仍都開出超過6年的大型合約，且總值也有機會挑戰目前中職總值最高的張育成9250萬。富邦悍將總經理陳昭如負責洽談陳子豪的合約，表示現階段不適合談論提出的條件，並指出由於合約年限不同，去比較陳子豪和張育成的合約總值也不適當，「我們球團副領隊林威助也帶過陳子豪，希望球員在評估時也能考慮不同面向。」

陳子豪目前已準備進入自主訓練階段，他已跟經紀人表達希望新合約一定要在年底之前完成，才能讓他有充足的時間對未來做準備，「要對得起自己的身價」。

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