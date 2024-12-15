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詹子賢雙12當天 收拾洲際置物櫃

2024/12/15 05:30

詹子賢（資料照）詹子賢（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕對於爭取行使自由球員權利的中信兄弟外野手詹子賢，台鋼雄鷹領隊劉東洋昨不諱言要說服對方離開熟悉的環境並不容易，勢必要端出更大的誠意和誘因，儘管對外傳台鋼開出5年平均月薪90萬的合約並未證實，但絕對已開出誠意十足的合約邀請這位南部囡仔加盟。

詹子賢在2016年中職季中選秀獲兄弟第2指名入隊，不但隔年拿下新人王，還被視為具備彭政閔接班人資格的球星特質，只是近年因兄弟外野人才備出影響上場空間，在今年季後決定進入自由市場一搏。

台鋼端大約搶人

經紀公司照會訊息

本報昨接獲爆料指詹子賢在12日前往洲際球場收拾球員櫃的東西，但向他所屬的縱華運動行銷求證，僅得到「休賽季和冬盟期間，當然要清空給他人使用」的回應。據悉詹子賢確實尚未做出決定，經紀公司方面照會台鋼的訊息，將會在耶誕節前確定動向。

對於為何積極爭取詹子賢，劉東洋指出，除了他是右打符合隊型所欠缺，「我們內部評估他近幾年是因較少出賽機會，相信他如果到了有穩定出賽機會的地方，就會有很穩定的成績。」像陳文杰經擴編選秀進入台鋼後就成為最佳例子，今年出賽107場刷新個人單季最多，劉東洋說：「詹子賢過往也有實績，我們相信給他機會，他是可以打起來的」。

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