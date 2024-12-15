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悍將教練團找外援 「請威助再努力一下」

2024/12/15 05:30

悍將由副領隊兼農場主管林威助負責教練團布局。（資料照，富邦悍將提供）悍將由副領隊兼農場主管林威助負責教練團布局。（資料照，富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將連續8年沒能打進台灣大賽，今年季後教練團不但維持慣例做出異動，還出現多達5名教練離隊的大調整，領隊林華韋表示，養成系統由副領隊兼農場主管林威助全權負責，只是好的教練不容易找，等外籍教練都確定後再調整本土教練。

富邦一軍稻田直人、垣內哲也與二軍酒井光次郎3位日籍教練，因為合約到期都不再續約，明年二軍總教練據悉將由新聘的日籍教練擔任。一軍首席教練丘昌榮、一軍捕手教練劉家豪都自請離隊，丘昌榮可望轉戰味全龍與好友葉君璋並肩作戰，劉家豪也有望成為龍隊捕手教練。

2教練離隊 可望轉戰味全

林華韋指出，林威助尋找外籍教練已有一段時間，以守備、體能教練為優先，日籍教練就算有合適的，只要日本有機會就不來台灣，連帶影響本土教練的整體安排，目前確定打擊教練是前樂天桃猿鮑伊，「要視外籍找的怎樣才能調整，對本土教練團很不好意思，日本那邊就請威助再努力一下。」

自由球員在味全龍簽下朱育賢、統一獅留住陳韻文後還剩陳子豪、詹子賢2位，林華韋表示，球團的分工很明確，領隊彙整教練團意見提出建議人選，由總經理陳昭如負責洽談，「陳子豪一直有在談，詹子賢不是定了嗎？我看報紙寫的，不是台鋼嗎？」

洋將補強方面，林華韋指出，球團當然希望留下羅戈，但羅戈認為韓職有機會，想要先等等看，富藍戈也在找其他機會，距離球隊預計明年元月初在嘉義春訓還有時間，希望可以盡快完成洋將與自由球員的補強，全部確定後會一併公布。

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