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冬盟》遇到社會人魔王 台灣海洋落敗

2024/12/15 05:30

冬盟晚場賽事台日戰，吸引2290人不畏寒冷進場。 （記者廖耀東攝）冬盟晚場賽事台日戰，吸引2290人不畏寒冷進場。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕昨冬季聯盟4強賽，兩場比賽都由日本投手上演三振秀擊敗台灣隊伍，午場日職白隊松井颯單場10K，3：3和台灣山林戰平；晚場日職社會人左投松田賢大更猛，7局猛飆14K、一度連8打席三振，社會人隊9：1大勝台灣海洋，兩支台灣隊伍今下午季軍戰交手，社會人和日職白今晚爭冠。

海洋隊遭社會人隊強投封鎖，直到第7局林莛淯才敲出團隊首安。（記者廖耀東攝）海洋隊遭社會人隊強投封鎖，直到第7局林莛淯才敲出團隊首安。（記者廖耀東攝）

松田賢大自首局三振海洋隊第2棒林岳谷後，連續8打席投出三振，海洋隊直到7局才由林莛淯擊出團隊首安，李展毅安打拿到1分。冬盟史上，單場連續打席三振、單場三振數兩項目締造者，都是2018年日本社會人小島康明，他面對韓職聯隊曾單場17三振、連9打席三振，而松田賢大昨晚該兩項目都排第2。

海洋隊拿莫．伊漾結束冬盟賽程後，明出發赴澳職。拿莫在秋訓末段出戰12強古巴隊，就被教練安排在游擊手位置出賽，昨5局替補守三壘，首個守備機會就失誤，但後續策動雙殺彌補。

休賽季期間，味全龍重磅迎接朱育賢，今年守位一壘為主、打擊率僅2成02的拿莫坦言，不會把朱育賢的到來視為危機，但早在去年球季，他就有危機意識。拿莫說，職棒本就是現實環境，重點是把自己準備好，朱育賢的到來對球隊是加分，或許也能從他身上學到東西。

下午場賽事，台灣山林隊和日職白隊握手言和，例行賽戰績以日職白較優，因此日職白隊晉級今天的冠軍戰。

台灣山林隊以統一獅、中信兄弟和樂天桃猿為主體，連同昨4強賽，本屆冬盟17場，團隊全壘打支數掛零、例行賽期間長打率0.284是5隊最低。山林隊總教練高志綱說：「選手們在攻擊上，對於比賽的解讀能力還有成長空間，也正因如此，各隊才會安排他們來比賽磨練。」

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