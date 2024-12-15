晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

新北藍7連霸 被告誡少點英雄主義

2024/12/15 05:30

第7屆新北富邦U18青棒賽第7屆新北富邦U18青棒賽

〔記者羅志朋／新北報導〕穀保家商化身的新北藍昨克服逆境，最後半局灌進4分逆轉戰局，最終以5：3扳倒南韓京畿道，在新北富邦U18青棒賽締造7連霸，不過賽後全隊面色凝重，絲毫沒有奪冠喜悅，新北藍領隊蔡明堂更對球員說重話：「個人英雄主義不要太重！」

郭宸安獲選大會MVP。（記者陳志曲攝）郭宸安獲選大會MVP。（記者陳志曲攝）

前6局結束新北藍仍落後2分，7局上絕地大反攻，靠對方投手林埈煐奉送4次四死球和三壘手傳球失誤，僅黃靖惟擊出內野安打，單局就進帳4分反超前，下個半局郭宸安讓對手3上3下順利守成，後援2.1局失1分拿下勝投和大會MVP。

新北藍達成富邦U18青棒賽7連霸。（記者陳志曲攝）新北藍達成富邦U18青棒賽7連霸。（記者陳志曲攝）

新北藍驚險奪冠，總教練鄭志強表示，挑戰7連霸讓選手備感壓力，打起來有些綁手綁腳，「對方是挑戰者，我們是衛冕者，難免有壓力，也讓選手上了很重要的一課。」蔡明堂也訓了球員一頓，希望他們能以團隊為重，在細節上做得更好。

富邦悍將投手教練郭勇志之子郭宸安現就讀穀保高三，最快球速148公里，在本屆賽事為新北藍守護冠軍，鄭志強說，郭宸安升上高三心態有所成長，展現學長帶頭風範，這次比賽刻意安排他擔任後援投手，就是希望他帶領學弟。

過去郭勇志擔任興農牛守護神，球迷稱他「台中防波堤」，穀保家商校址和球隊訓練基地在三重，郭宸安笑說，「教練和隊友都叫我『台中防波堤』，我都會開玩笑說自己是『三重防波堤』。」至於明年高中畢業後動向，郭宸安表示，沒想那麼遠，先把本分做好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中