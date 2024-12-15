新北藍7連霸 被告誡少點英雄主義

第7屆新北富邦U18青棒賽

〔記者羅志朋／新北報導〕穀保家商化身的新北藍昨克服逆境，最後半局灌進4分逆轉戰局，最終以5：3扳倒南韓京畿道，在新北富邦U18青棒賽締造7連霸，不過賽後全隊面色凝重，絲毫沒有奪冠喜悅，新北藍領隊蔡明堂更對球員說重話：「個人英雄主義不要太重！」

郭宸安獲選大會MVP。（記者陳志曲攝）

前6局結束新北藍仍落後2分，7局上絕地大反攻，靠對方投手林埈煐奉送4次四死球和三壘手傳球失誤，僅黃靖惟擊出內野安打，單局就進帳4分反超前，下個半局郭宸安讓對手3上3下順利守成，後援2.1局失1分拿下勝投和大會MVP。

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新北藍達成富邦U18青棒賽7連霸。（記者陳志曲攝）

新北藍驚險奪冠，總教練鄭志強表示，挑戰7連霸讓選手備感壓力，打起來有些綁手綁腳，「對方是挑戰者，我們是衛冕者，難免有壓力，也讓選手上了很重要的一課。」蔡明堂也訓了球員一頓，希望他們能以團隊為重，在細節上做得更好。

富邦悍將投手教練郭勇志之子郭宸安現就讀穀保高三，最快球速148公里，在本屆賽事為新北藍守護冠軍，鄭志強說，郭宸安升上高三心態有所成長，展現學長帶頭風範，這次比賽刻意安排他擔任後援投手，就是希望他帶領學弟。

過去郭勇志擔任興農牛守護神，球迷稱他「台中防波堤」，穀保家商校址和球隊訓練基地在三重，郭宸安笑說，「教練和隊友都叫我『台中防波堤』，我都會開玩笑說自己是『三重防波堤』。」至於明年高中畢業後動向，郭宸安表示，沒想那麼遠，先把本分做好。

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