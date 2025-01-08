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3 狀元拚出頭 球隊中興砥柱

2025/01/08 05:30

馬刺狀元溫班亞瑪。（法新社）馬刺狀元溫班亞瑪。（法新社）

〔記者粘藐云、林岳甫／綜合報導〕2020年NBA狀元「蟻人」愛德華茲延續前役飆出53分的火燙手感，昨再進帳37分，率灰狼克服最多19分落後，以108：106逆轉快艇，終止3連敗。

灰狼狀元愛德華茲。（美聯社）灰狼狀元愛德華茲。（美聯社）

灰狼愛德華茲 率隊逆轉快艇

活塞狀元坎寧安。（美聯社）活塞狀元坎寧安。（美聯社）

23歲的愛德華茲上季帶領灰狼殺進西部冠軍戰，本季平均貢獻25.6分、5.7籃板，昨繳出37分、8助攻，尤其比賽尾聲連續飆進三分球，助隊奠定勝基。

不過，在湯斯交易案後，灰狼本季戰績起伏，目前勉強保持5成勝率，愛德華茲也被質疑表現退步、缺乏領袖氣質，他去年11月平均27.1分，但12月場均得分僅剩20.5分，他認為自己對於被包夾、一直傳球的情況還需要適應。

灰狼總教練芬奇透露，「那天他說完這些事情後，很有自知之明的積極投入訓練，也希望能做自己，不被外界影響。」愛德華茲用行動證明，近兩戰合計拿下90分，追平湯斯締造的隊史連兩場最高得分紀錄。

坎寧安飆32分 活塞難得4連勝

2021年狀元坎寧安昨也砍下32分，帶領活塞以118：115擊敗拓荒者，自2019年3月後再度取得4連勝。

活塞上季苦吞28連敗，過去4季有3季在東部墊底，但本季鹹魚翻身，目前以18勝18敗暫居東部第8。坎寧安成為活塞翻身關鍵，他本季平均24.4分，投籃命中率45%、三分球命中率37.7%都創生涯新高，且場均9.5次助攻，排名全聯盟第3。

馬刺怪物長人 7場至少8阻攻

2023年狀元「怪物長人」溫班亞瑪也不容忽視，剛滿21歲的他昨繳出23分、14籃板、8阻攻和4助攻，但馬刺末節荒腔走板，最終以110：114遭公牛逆轉。

溫班亞瑪第7次單場至少8次阻攻，刷新「俠客」歐尼爾在21歲前最多6場紀錄。而馬刺最偉大球員之一的鄧肯打1392場例行賽共完成6次，溫班亞瑪才打102場，他也是年度最佳防守球員大熱門。

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