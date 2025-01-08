獅、悍將綁約 洋投雙「士」關機

勝騎士還未正式跟獅隊續約前，就已先結束冬盟賽程，來台續戰機會很高。 （資料照）

勝騎士來台續戰機會高

〔記者林宥辰、吳清正／綜合報導〕不少中職外籍球員，休賽季期間前往中美洲各國冬季聯盟保持身手兼打工，是行之有年。統一獅隊勝騎士去年勇奪勝投(14勝)、三振(167K)雙冠王，季後接連參與12強委內瑞拉隊、委內瑞拉冬季聯盟，在還未正式跟獅隊續約前，就已先結束冬盟賽程，來台續戰機會很高。

勝騎士原本效力的是祖利亞老鷹隊，當地媒體報導，團隊採訪勝騎士時，勝騎士透露正與統一獅隊談合約，對方建議他暫時休息投球，因此他不再出賽。而勝騎士連同去年例行賽、季後賽和季後參加12強賽，先發2場投8.2局，隨後又投入冬盟，局數直逼200局。

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據傳，從未上過大聯盟的勝騎士，由於12強接連好投，他仍在尋找是否有小聯盟約附帶大聯盟春訓可能性。不過，獅隊持續和其接觸，領隊蘇泰安表示合約剩細節要談，至於和布雷克的合約更已經有高度共識。

力亞士已和富邦悍將簽約

已經確定和富邦悍將簽約的古巴左投力亞士，在離開墨西哥冬盟後，本和多明尼加當地人氣球隊老鷹隊簽約，但在富邦悍將球團要求下，力亞士將不出賽，預計2月抵台。

由於老鷹隊在當地屬人氣球隊，且力亞士生涯在該隊頗有實績，老鷹隊官方社群發文公告力亞士不出賽，引起當地球迷「炸鍋」。力亞士則親上火線留言解釋，是新東家富邦在最後一刻，告知老鷹隊不希望他出賽。

富邦球團昨表示，的確有收到力亞士想持續在冬季聯盟出賽的想法，但球隊考量新賽季備戰狀況，已婉拒力亞士要求，並希望選手休息備戰新球季。

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