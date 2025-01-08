晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

獅、悍將綁約 洋投雙「士」關機

2025/01/08 05:30

勝騎士還未正式跟獅隊續約前，就已先結束冬盟賽程，來台續戰機會很高。 （資料照）勝騎士還未正式跟獅隊續約前，就已先結束冬盟賽程，來台續戰機會很高。 （資料照）

勝騎士來台續戰機會高

〔記者林宥辰、吳清正／綜合報導〕不少中職外籍球員，休賽季期間前往中美洲各國冬季聯盟保持身手兼打工，是行之有年。統一獅隊勝騎士去年勇奪勝投(14勝)、三振(167K)雙冠王，季後接連參與12強委內瑞拉隊、委內瑞拉冬季聯盟，在還未正式跟獅隊續約前，就已先結束冬盟賽程，來台續戰機會很高。

勝騎士原本效力的是祖利亞老鷹隊，當地媒體報導，團隊採訪勝騎士時，勝騎士透露正與統一獅隊談合約，對方建議他暫時休息投球，因此他不再出賽。而勝騎士連同去年例行賽、季後賽和季後參加12強賽，先發2場投8.2局，隨後又投入冬盟，局數直逼200局。

據傳，從未上過大聯盟的勝騎士，由於12強接連好投，他仍在尋找是否有小聯盟約附帶大聯盟春訓可能性。不過，獅隊持續和其接觸，領隊蘇泰安表示合約剩細節要談，至於和布雷克的合約更已經有高度共識。

力亞士已和富邦悍將簽約

已經確定和富邦悍將簽約的古巴左投力亞士，在離開墨西哥冬盟後，本和多明尼加當地人氣球隊老鷹隊簽約，但在富邦悍將球團要求下，力亞士將不出賽，預計2月抵台。

由於老鷹隊在當地屬人氣球隊，且力亞士生涯在該隊頗有實績，老鷹隊官方社群發文公告力亞士不出賽，引起當地球迷「炸鍋」。力亞士則親上火線留言解釋，是新東家富邦在最後一刻，告知老鷹隊不希望他出賽。

富邦球團昨表示，的確有收到力亞士想持續在冬季聯盟出賽的想法，但球隊考量新賽季備戰狀況，已婉拒力亞士要求，並希望選手休息備戰新球季。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中