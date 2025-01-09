24歲月賺逾60萬 江坤宇締中職最年輕紀錄

江坤宇中職生涯逐年月薪

〔記者羅志朋／台北報導〕中職有許多高中球員不到24歲就被釋出轉行，而中信兄弟當家游擊手江坤宇憑藉攻守兩端亮眼表現，年僅24歲月薪就突破60萬大關，比總統賴清德的月薪53.1萬還高。

中信兄弟今年才24歲的江坤宇，月薪可望突破60萬大關，領得比總統還多。（資料照）

高中畢業打中職 月薪飆漲約10倍

江坤宇2018年從平鎮高中畢業後投入選秀，獲兄弟第3指名，當時月薪僅6萬，2020年成為主戰游擊手，自此每年月薪宛如坐直升機不斷飆高，從10萬、22萬、32萬、44萬到去年的54萬，再到今年確定超過60萬，寫下中職史上最年輕至少月領60萬的紀錄。

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同為高中選秀球員，陳子豪直到去年28歲時月薪才達60萬，季後透過FA轉戰味全龍，簽下10年最高總值1.3億鉅約，平均月薪至少百萬，依規定今年他的月薪為90萬；統一獅守護神陳韻文同樣也是在去年28歲時月領60萬，江坤宇才24歲就奔向「6」字頭，顯示球團對他的重視。

去年江坤宇因傷只出賽94場，無緣連5年至少上陣百場，繳出2成78打擊率，打下個人單季新高的50分打點，游擊守備率9成86，締造游擊金手套5連霸和最佳十人4連霸，堪稱近年中職最強游擊手，去年12強賽江坤宇攻守俱佳，成為台灣隊奪冠的堅實後盾。

首張複數年合約?還在談

兄弟領隊劉志威指出，江坤宇每年攻守表現都很穩定，按球團調薪機制，月薪預期將超過60萬。對於江坤宇是否有機會拿到生涯第一張複數年合約，劉志威則表示，目前正在談約中，等確定後會統一對外公布。

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