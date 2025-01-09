FA先發投手熱菜 黃子鵬最搶手

黃子鵬今年進入2年約最後1年，今年季後有機會獲FA資格，預料屆時將掀搶人大戰。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕去年活絡的自由市場出現4張超過4000萬合約，包括陳子豪的10年總值逾1.3億大約，今年季後市場可望有先發投手，由樂天桃猿本土王牌黃子鵬領銜出擊。過去行使FA的投手只有賴鴻誠轉隊，還沒有過先發跳槽案例，黃子鵬和逼近FA資格的江承諺都有機會挑戰第1人。

台鋼先發土投江承諺也有機會在30歲出頭進入自由市場。（資料照）

今年投滿80局 獲FA資格

中職歷年行使FA投手

黃子鵬去年月薪66萬，今年進入2年約最後1年，只要投滿80局就能獲得FA資格，由於去年聯盟先發土投僅繳出81勝129敗，土投輪值普遍缺乏可靠戰將，一旦黃子鵬投身FA預料將掀起爭奪戰，劍指陳韻文甫簽下推估5年4500萬的FA投手最高合約紀錄。

請繼續往下閱讀...

認為「有貢獻才能創造價值」

談到自由球員資格，黃子鵬認為，身體要保持健康才能替球隊貢獻，「有貢獻才能創造自己的價值，讓想接觸你的球隊知道有沒有這個需求。」過去中職只有王維中、江少慶2位月薪百萬的旅外回歸投手，連續7年穩定輸出的黃子鵬，未來也有機會挑戰首位非旅外的月薪百萬土投紀錄。

江承諺也有機會FA

另一位接近FA資格的先發土投是江承諺，去年被交易至雄鷹把握轉任先發機會，繳出生涯新高的115.1局，這2年若也能維持穩定，也有機會在30歲出頭進入自由市場，成為繼陳韻文之後、第2位行使FA的高中畢業出身投手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法