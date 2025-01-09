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東超》林書豪強轟26分 國王打垮B組龍頭

2025/01/09 05:30

國王先發5人有4人得分超過雙位數，其中曼尼高（中）貢獻15分、11籃板。（記者陳志曲攝）國王先發5人有4人得分超過雙位數，其中曼尼高（中）貢獻15分、11籃板。（記者陳志曲攝）

團隊共砍14記三分彈

東超》林書豪強轟26分 國王打垮B組龍頭新北國王在東超聯賽擊敗日本琉球黃金國王，林書豪繳26分全能表現，助隊拿下第2勝。
（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王昨在東亞超級聯賽迎戰B組龍頭日本B聯盟琉球黃金國王，林書豪繳26分全能表現、團隊轟下14記三分彈，終場以99：63甜蜜復仇，目前戰績2勝2負，仍有望晉級4強。

2勝2負 有機會晉4強

本季第二度征戰東超的國王，前3戰僅拿下1勝，去年耶誕節在沖繩客場輸球，昨晚回到熟悉的主場，攻守兩端都在水準之上，除了林書豪手感火燙，桑尼、曼尼高也輪番上演灌籃秀，讓新莊體育館球迷嗨翻，打完前3節已領先38分，勝負提前定調。

打完前3節 就領先38分

林書豪上場33分鐘，拿下全場最高26分，另有5籃板、7助攻、3抄截，他賽後歸功林書緯、曼尼高防守對方主力岸本隆一、洋將勞有功，更認為這是國王本季表現最佳的一仗，「教練團真的很認真準備比賽，這場比賽從1號到5號都完美執行角色。」

國王先發5人有4人得分超過雙位數，奧帝22分、8籃板，桑尼挹注18分、9籃板，曼尼高15分、11籃板，送出5次抄截。國王贏球後從分組第4攀升至第3。對於晉級之路，林書豪表示，球隊的命運靠自己掌控，「如果按照今天這樣的打法，任何事情都有可能發生。」

黃金國王昨團隊命中率僅34.9%，外線前18次出手盡墨，直到末節才靠岸本隆一破網開張，洋將庫利拿下全隊最高13分，岸本隆一挹注12分，團隊得分寫下本季新低。總教練桶谷大指出，團隊外圍火力匱乏，籃板保護不佳、少了對手16個，若有機會在4強對決，希望可以討回顏面。

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