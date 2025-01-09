TPBL》雷蒙恩開外掛 戰神3連勝

戰神雷蒙恩（右）繳出生涯新高20分、6籃板、5抄截，助隊扳倒特攻，拿下3連勝。 （記者林正堃攝）

特攻逼進延長賽

特攻末節絕地反攻，把戰局逼進延長賽，可惜最終仍無力回天，讓戰神帶走勝利。（記者林正堃攝）

無力逆轉

〔記者粘藐云／台北報導〕台新戰神新秀雷蒙恩昨繳出生涯新高20分，一度助隊取得18分領先，但中信特攻在末節展開反撲，克力斯投進追平三分球，雙方激戰至延長賽，戰神才以89：85驚險收下3連勝。

特攻本季對上戰神一勝難求，昨首節熄火單節只拿下9分，但他們在下半場展現韌性，末節靠著李睿麒、謝亞軒三分球迎頭趕上，克力斯再飆進追平三分彈，逼出延長賽，只是仍功虧一簣。

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戰神昨有4人得分上雙，米勒攻下20分、9籃板，雷蒙恩繳出生涯新高20分、6籃板、5抄截。從領先18分到被逼出延長賽，戰神教練許皓程認為，該怎麼把首節領先氣勢延續到最後，是球員和他都需要去學習、檢討之處，加上下半場太多進攻流於個人單打，是比較不及格之處。

24歲、201公分的雷蒙恩是CBA名將雷克斯之子，在選秀會上獲得戰神青睞，以狀元之姿加入TPBL，也被寄予厚望。對於得分創生涯新高，他表示，真的很開心，因為賽前心情有點沮喪，「前3場比賽覺得自己有點想太多，這一場就豁出去，盡力去攻擊、幫助隊友，盡我所能。」

特攻方面，德芬攻下全場最高30分、14籃板，克力斯和謝亞軒都進帳12分。特攻教練莫米爾表示，上半場進攻較保守，沒有打出球隊該有的特性，雖然防守做得不錯，但進攻上需要更有侵略性。

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