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馬來西亞公開賽》林俊易逆轉秀 上演大復仇

2025/01/09 05:30

林俊易在馬來西亞羽球公開賽男單首輪勝出。（資料照）林俊易在馬來西亞羽球公開賽男單首輪勝出。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨在馬來西亞羽球公開賽男單首輪，第2局危急時刻吹起反攻號角，打出跨局連得11分的猛攻，最終以9：21、21：18、21：7逆轉丹麥選手傑姆克，拿下對戰首勝，挺進男單16強。

世界排名14的林俊易去年9月在台北公開賽奪冠後，就因左肩傷勢放棄多場巡迴賽，與年終總決賽門票失之交臂，但也獲得休息，除了讓身體狀態恢復，也加強基本功，備戰新賽季。

尬丹麥傑姆克 拿下對戰首勝

林俊易去年在馬來西亞公開賽打進4強，締造生涯最佳成績，不過這回首輪就遭遇過去三度交手還沒贏過的剋星傑姆克。首局林俊易還沒進入狀況，以懸殊差距讓出，次局也陷入15：18落後，但他及時回神展開反撲，連得6分扳回一城，決勝局開局後又一鼓作氣連拿5分，也摧毀傑姆克的鬥志，完成逆轉秀。

林俊易今天將對上日本名將奈良岡功大，台灣一哥周天成則遭遇日本選手田中湧士，上週摘下第一次全國排名賽冠軍的戚又仁強碰香港好手李卓耀。

女單方面，許玟琪、白馭珀、宋碩芸都在首輪出局，最後希望邱品蒨以21：11、19：21、21：17打敗美國林瑞蓉晉級16強，今天將挑戰世界排名第2的中國名將王祉怡。

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